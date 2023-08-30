https://ria.ru/20230830/gorlovka-1893128594.html

В Горловке вблизи здания интерната разорвались снаряды ВСУ

В Горловке вблизи здания интерната разорвались снаряды ВСУ - РИА Новости, 30.08.2023

В Горловке вблизи здания интерната разорвались снаряды ВСУ

Снаряды украинских войск разрываются недалеко от здания интерната в Горловке, сообщил в среду мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T12:26

2023-08-30T12:26

2023-08-30T12:57

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Снаряды украинских войск разрываются недалеко от здания интерната в Горловке, сообщил в среду мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Под прицельным огнем украинских террористов поселок шахты имени Н. А. Изотова (Никитовский район Горловки). Вражеские снаряды разрываются в непосредственной близости от интерната", - говорится в сообщении мэра.Позднее Приходько заявил, что снаряды разрываются также около мемориала погибшим в Великой Отечественной войне, который расположен в Никитовском районе. "Снаряды врага разрываются около мемориала", - говорится в сообщении.Представительство ДНР в СЦКК в среду сообщило, что украинские войска за пять минут с 11.50 выпустили по Никитовскому району Горловки в общей сложности семь снарядов калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230817/ukraina-1890567553.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины