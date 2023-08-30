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"Губят": солдаты ВСУ раскрыли свои главные проблемы
"Губят": солдаты ВСУ раскрыли свои главные проблемы - РИА Новости, 30.08.2023
"Губят": солдаты ВСУ раскрыли свои главные проблемы
Желание украинских генералов продвигаться вперед любой ценой губит много военнослужащих, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на солдат ВСУ. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T11:28
2023-08-30T11:28
2023-08-30T13:41
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Желание украинских генералов продвигаться вперед любой ценой губит много военнослужащих, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на солдат ВСУ."Конечно, у нас не хватает саперов. Часто мы занимаемся разминированием вручную. Это длительный процесс, который злит некоторых генералов. Если они говорят вам продвигаться вперед, пусть лучше сами это сделают и попадут прямиком в ад", — выразил свое негодование военный.В тяжелых условиях контрнаступления моральный дух некоторых военных начал падать, говорится в материале."С нами обращаются как с пушечным мясом. Они (руководство. — Прим. ред.) используют нас как сигарету, которую выкуривают, а потом выбрасывают", — пожаловался другой солдат.Как сообщалось ранее в статье The New York Times, на военном кладбище во Львове раскапывают старые безымянные могилы, чтобы освободить место для захоронения погибших военных.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа".
https://ria.ru/20230830/vybory-1893067595.html
https://ria.ru/20230828/kontrnastuplenie-1892605134.html
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в мире, львов, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
В мире, Львов, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Губят": солдаты ВСУ раскрыли свои главные проблемы
NZZ: солдаты ВСУ пожаловались на генералов, требующих продвигаться любой ценой