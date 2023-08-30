Мятежники в Габоне возобновили вещание франкоязычных СМИ
Мятежники в Габоне объявили о возобновлении вещания в стране франкоязычных СМИ
© AP Photo / Rebecca BlackwellВоеннослужащий Габона
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Военнослужащий Габона. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Мятежники в Габоне объявили о возобновлении вещания в стране франкоязычных СМИ. Об этом заявил представитель военных в эфире габонского телеканала Gabon 24.
Медиагруппа "Франс Медиа Монд" 27 августа сообщила, что власти Габона приостановили вещание французской радиостанции RFI (Radio France Internationale) и телеканала France24 в стране.
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"Генерал Олиги Нгема приказывает... восстановить вещание международных... каналов", - заявил представитель военных.
В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. В видеообращении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) местным журналистом, Али Бонго Ондимба заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит. Позднее мятежники объявили, что единогласно назначили генерала Бриса Олиги Нгему президентом на переходный период.