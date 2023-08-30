https://ria.ru/20230830/gabon-1893286905.html

Мятежники в Габоне возобновили вещание франкоязычных СМИ

Мятежники в Габоне возобновили вещание франкоязычных СМИ - РИА Новости, 30.08.2023

Мятежники в Габоне возобновили вещание франкоязычных СМИ

Мятежники в Габоне объявили о возобновлении вещания в стране франкоязычных СМИ. Об этом заявил представитель военных в эфире габонского телеканала Gabon 24. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T23:51

2023-08-30T23:51

2023-08-30T23:51

в мире

габон

али бонго ондимба

попытка переворота в габоне

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Мятежники в Габоне объявили о возобновлении вещания в стране франкоязычных СМИ. Об этом заявил представитель военных в эфире габонского телеканала Gabon 24. Медиагруппа "Франс Медиа Монд" 27 августа сообщила, что власти Габона приостановили вещание французской радиостанции RFI (Radio France Internationale) и телеканала France24 в стране. "Генерал Олиги Нгема приказывает... восстановить вещание международных... каналов", - заявил представитель военных.В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. В видеообращении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) местным журналистом, Али Бонго Ондимба заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит. Позднее мятежники объявили, что единогласно назначили генерала Бриса Олиги Нгему президентом на переходный период.

https://ria.ru/20230830/gabon-1893239620.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, габон, али бонго ондимба, попытка переворота в габоне