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Мятежники в Габоне возобновили вещание франкоязычных СМИ - РИА Новости, 30.08.2023
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23:51 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/gabon-1893286905.html
Мятежники в Габоне возобновили вещание франкоязычных СМИ
Мятежники в Габоне возобновили вещание франкоязычных СМИ - РИА Новости, 30.08.2023
Мятежники в Габоне возобновили вещание франкоязычных СМИ
Мятежники в Габоне объявили о возобновлении вещания в стране франкоязычных СМИ. Об этом заявил представитель военных в эфире габонского телеканала Gabon 24. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T23:51
2023-08-30T23:51
в мире
габон
али бонго ондимба
попытка переворота в габоне
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Мятежники в Габоне объявили о возобновлении вещания в стране франкоязычных СМИ. Об этом заявил представитель военных в эфире габонского телеканала Gabon 24. Медиагруппа "Франс Медиа Монд" 27 августа сообщила, что власти Габона приостановили вещание французской радиостанции RFI (Radio France Internationale) и телеканала France24 в стране. "Генерал Олиги Нгема приказывает... восстановить вещание международных... каналов", - заявил представитель военных.В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. В видеообращении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) местным журналистом, Али Бонго Ондимба заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит. Позднее мятежники объявили, что единогласно назначили генерала Бриса Олиги Нгему президентом на переходный период.
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в мире, габон, али бонго ондимба, попытка переворота в габоне
В мире, Габон, Али Бонго Ондимба, Попытка переворота в Габоне
Мятежники в Габоне возобновили вещание франкоязычных СМИ

Мятежники в Габоне объявили о возобновлении вещания в стране франкоязычных СМИ

© AP Photo / Rebecca BlackwellВоеннослужащий Габона
Военнослужащий Габона - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Военнослужащий Габона. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Мятежники в Габоне объявили о возобновлении вещания в стране франкоязычных СМИ. Об этом заявил представитель военных в эфире габонского телеканала Gabon 24.
Медиагруппа "Франс Медиа Монд" 27 августа сообщила, что власти Габона приостановили вещание французской радиостанции RFI (Radio France Internationale) и телеканала France24 в стране.
«
"Генерал Олиги Нгема приказывает... восстановить вещание международных... каналов", - заявил представитель военных.
В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. В видеообращении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) местным журналистом, Али Бонго Ондимба заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит. Позднее мятежники объявили, что единогласно назначили генерала Бриса Олиги Нгему президентом на переходный период.
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В миреГабонАли Бонго ОндимбаПопытка переворота в Габоне
 
 
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