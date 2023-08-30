https://ria.ru/20230830/gabon-1893286222.html
Мятежники заявили о продолжении действия запрета на передвижение в Габоне
Мятежники заявили о продолжении действия запрета на передвижение в Габоне - РИА Новости, 30.08.2023
Мятежники заявили о продолжении действия запрета на передвижение в Габоне
Мятежники в Габоне заявили, что запрет на передвижение в стране продолжает действовать с 18.00 до 6.00. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T23:38
2023-08-30T23:38
2023-08-30T23:38
в мире
габон
али бонго ондимба
попытка переворота в габоне
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Мятежники в Габоне заявили, что запрет на передвижение в стране продолжает действовать с 18.00 до 6.00. "С завтрашнего дня, 31 августа 2023 года, жители Габона смогут снова свободно ходить по своим делам с 06.00 до 18.00. Ограничения на передвижение продолжают действовать с 18.00 до 06.00 до нового распоряжения", - заявил представитель мятежников в эфире местного телеканала. Комендантский час в Габоне был введен еще в субботу на фоне проходящих президентских выборов. В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. Позднее в видеообращении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) местным журналистом, Али Бонго Ондимба заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит.
https://ria.ru/20230830/borrel-1893278583.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, габон, али бонго ондимба, попытка переворота в габоне
В мире, Габон, Али Бонго Ондимба, Попытка переворота в Габоне
Мятежники заявили о продолжении действия запрета на передвижение в Габоне
Мятежники: запрет на передвижение в Габоне продолжает действовать 18.00 до 06.00