https://ria.ru/20230830/gabon-1893286222.html

Мятежники заявили о продолжении действия запрета на передвижение в Габоне

Мятежники заявили о продолжении действия запрета на передвижение в Габоне - РИА Новости, 30.08.2023

Мятежники заявили о продолжении действия запрета на передвижение в Габоне

Мятежники в Габоне заявили, что запрет на передвижение в стране продолжает действовать с 18.00 до 6.00. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T23:38

2023-08-30T23:38

2023-08-30T23:38

в мире

габон

али бонго ондимба

попытка переворота в габоне

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Мятежники в Габоне заявили, что запрет на передвижение в стране продолжает действовать с 18.00 до 6.00. "С завтрашнего дня, 31 августа 2023 года, жители Габона смогут снова свободно ходить по своим делам с 06.00 до 18.00. Ограничения на передвижение продолжают действовать с 18.00 до 06.00 до нового распоряжения", - заявил представитель мятежников в эфире местного телеканала. Комендантский час в Габоне был введен еще в субботу на фоне проходящих президентских выборов. В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. Позднее в видеообращении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) местным журналистом, Али Бонго Ондимба заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит.

https://ria.ru/20230830/borrel-1893278583.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, габон, али бонго ондимба, попытка переворота в габоне