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Французская нефтяная компания M&P заявила о продолжении работы в Габоне - РИА Новости, 30.08.2023
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22:57 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/gabon-1893283453.html
Французская нефтяная компания M&P заявила о продолжении работы в Габоне
Французская нефтяная компания M&P заявила о продолжении работы в Габоне - РИА Новости, 30.08.2023
Французская нефтяная компания M&P заявила о продолжении работы в Габоне
События в Габоне не влияют на работу объектов французской нефтедобывающей компании Maurel&Prom (M&P), сообщили РИА Новости в ее пресс-службе. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T22:57
2023-08-30T22:57
в мире
габон
танзания
нигерия
цены на нефть
али бонго ондимба
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ПАРИЖ, 30 авг - РИА Новости. События в Габоне не влияют на работу объектов французской нефтедобывающей компании Maurel&amp;Prom (M&amp;P), сообщили РИА Новости в ее пресс-службе. "Текущая ситуация не влияет на наши объекты, операционная деятельность проходит нормально, без последствий для производства", - отметили в пресс-службе. "M&amp;P подтверждает, что все ее сотрудники в Габоне в безопасности. Им были даны рекомендации в плане безопасности, но на данный момент ситуация в Порт-Жантиль, где находится офис компании, спокойная", - добавили в пресс-службе. Французская компания Maurel&amp;Prom занимается добычей нефти в Габоне, а также в Танзании и Нигерии. Это одна из крупнейших нефтедобывающих компаний, работающих в Габоне. Габон - бывшая французская колония. В стране работает более 80 филиалов французских компаний, в особенности в горнодобывающем секторе, включая Eramet, занимающуюся добычей основного природного ресурса Габона - марганца, а также железнодорожными перевозками, уранодобывающую Orano, Air Liquide, TotalEnergies и другие. Их общий товарооборот достигает 3 миллиардов евро. На территории страны находится одна из трех французских военных баз в Западной Африке, где дислоцируются порядка 350 солдат. В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. Позднее в видеообращении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) местным журналистом, Али Бонго Ондимба заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит.
https://ria.ru/20230830/gabon-1893239620.html
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в мире, габон, танзания, нигерия, цены на нефть, али бонго ондимба
В мире, Габон, Танзания, Нигерия, Цены на нефть, Али Бонго Ондимба
Французская нефтяная компания M&P заявила о продолжении работы в Габоне

M&P: события в Габоне не влияют на работу французской нефтедобывающей компании

© AP Photo / Rebecca BlackwellВоеннослужащий Габона
Военнослужащий Габона - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Военнослужащий Габона. Архивное фото
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ПАРИЖ, 30 авг - РИА Новости. События в Габоне не влияют на работу объектов французской нефтедобывающей компании Maurel&Prom (M&P), сообщили РИА Новости в ее пресс-службе.
«
"Текущая ситуация не влияет на наши объекты, операционная деятельность проходит нормально, без последствий для производства", - отметили в пресс-службе.
«
"M&P подтверждает, что все ее сотрудники в Габоне в безопасности. Им были даны рекомендации в плане безопасности, но на данный момент ситуация в Порт-Жантиль, где находится офис компании, спокойная", - добавили в пресс-службе.
Французская компания Maurel&Prom занимается добычей нефти в Габоне, а также в Танзании и Нигерии. Это одна из крупнейших нефтедобывающих компаний, работающих в Габоне.
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Габон - бывшая французская колония. В стране работает более 80 филиалов французских компаний, в особенности в горнодобывающем секторе, включая Eramet, занимающуюся добычей основного природного ресурса Габона - марганца, а также железнодорожными перевозками, уранодобывающую Orano, Air Liquide, TotalEnergies и другие. Их общий товарооборот достигает 3 миллиардов евро. На территории страны находится одна из трех французских военных баз в Западной Африке, где дислоцируются порядка 350 солдат.
В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. Позднее в видеообращении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) местным журналистом, Али Бонго Ондимба заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит.
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В миреГабонТанзанияНигерияЦены на нефтьАли Бонго Ондимба
 
 
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