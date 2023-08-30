https://ria.ru/20230830/gabon-1893283453.html

Французская нефтяная компания M&P заявила о продолжении работы в Габоне

Французская нефтяная компания M&P заявила о продолжении работы в Габоне - РИА Новости, 30.08.2023

Французская нефтяная компания M&P заявила о продолжении работы в Габоне

События в Габоне не влияют на работу объектов французской нефтедобывающей компании Maurel&Prom (M&P), сообщили РИА Новости в ее пресс-службе. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T22:57

2023-08-30T22:57

2023-08-30T22:57

в мире

габон

танзания

нигерия

цены на нефть

али бонго ондимба

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ПАРИЖ, 30 авг - РИА Новости. События в Габоне не влияют на работу объектов французской нефтедобывающей компании Maurel&Prom (M&P), сообщили РИА Новости в ее пресс-службе. "Текущая ситуация не влияет на наши объекты, операционная деятельность проходит нормально, без последствий для производства", - отметили в пресс-службе. "M&P подтверждает, что все ее сотрудники в Габоне в безопасности. Им были даны рекомендации в плане безопасности, но на данный момент ситуация в Порт-Жантиль, где находится офис компании, спокойная", - добавили в пресс-службе. Французская компания Maurel&Prom занимается добычей нефти в Габоне, а также в Танзании и Нигерии. Это одна из крупнейших нефтедобывающих компаний, работающих в Габоне. Габон - бывшая французская колония. В стране работает более 80 филиалов французских компаний, в особенности в горнодобывающем секторе, включая Eramet, занимающуюся добычей основного природного ресурса Габона - марганца, а также железнодорожными перевозками, уранодобывающую Orano, Air Liquide, TotalEnergies и другие. Их общий товарооборот достигает 3 миллиардов евро. На территории страны находится одна из трех французских военных баз в Западной Африке, где дислоцируются порядка 350 солдат. В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. Позднее в видеообращении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) местным журналистом, Али Бонго Ондимба заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит.

https://ria.ru/20230830/gabon-1893239620.html

https://ria.ru/20230827/radioveschanie-1892582434.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, габон, танзания, нигерия, цены на нефть, али бонго ондимба