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Мятежники в Габоне назначили президента на переходный период - РИА Новости, 30.08.2023
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20:12 30.08.2023 (обновлено: 22:53 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/gabon-1893264111.html
Мятежники в Габоне назначили президента на переходный период
Мятежники в Габоне назначили президента на переходный период - РИА Новости, 30.08.2023
Мятежники в Габоне назначили президента на переходный период
Командующий Республиканской гвардией Габона генерал Брис Олиги Нгема стал президентом страны на переходный период, заявил представитель мятежников в эфире... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T20:12
2023-08-30T22:53
габон
попытка переворота в габоне
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Командующий Республиканской гвардией Габона генерал Брис Олиги Нгема стал президентом страны на переходный период, заявил представитель мятежников в эфире местного телеканала.&quot;После сегодняшней встречи, в которой приняли участие все командующие и начальник Генштаба, &lt;...&gt; генерал Олиги Нгема Брис единогласно назначен &lt;...&gt; президентом на переходный период&quot;, — сказал он.Сегодня утром стало известно, что действующий президент Габона Али Бонго Ондимба победил на выборах главы государства с 64,2 процента голосов. Представитель оппозиции академик Альберт Ондо Осса набрал 30,7 процента.После этого военные объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Они заявили, что покончат с режимом в стране. В столице республики Либревиле звучала стрельба, мятежники закрыли границы "до дальнейшего уведомления". При этом они пообещали соблюдать обязательства страны перед международным сообществом. Габон, в частности, входит в объединение государств — экспортеров нефти ОПЕК+.Согласно заявлению военных, президента Али Бонго Ондимбу отправили под домашний арест. Сам глава государства позднее сообщил в видеообращении в соцсети X, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит.
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габон, попытка переворота в габоне
Габон, Попытка переворота в Габоне
Мятежники в Габоне назначили президента на переходный период

Военные назначили командующего гвардией президентом Габона на переходный период

© Ruptly / Gabon24Группа солдат несет на руках генерала Бриса Олиги Нгему. Кадр видео
Группа солдат несет на руках генерала Бриса Олиги Нгему. Кадр видео
© Ruptly / Gabon24
Группа солдат несет на руках генерала Бриса Олиги Нгему. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Командующий Республиканской гвардией Габона генерал Брис Олиги Нгема стал президентом страны на переходный период, заявил представитель мятежников в эфире местного телеканала.
«

"После сегодняшней встречи, в которой приняли участие все командующие и начальник Генштаба, <...> генерал Олиги Нгема Брис единогласно назначен <...> президентом на переходный период", — сказал он.

Сегодня утром стало известно, что действующий президент Габона Али Бонго Ондимба победил на выборах главы государства с 64,2 процента голосов. Представитель оппозиции академик Альберт Ондо Осса набрал 30,7 процента.
После этого военные объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Они заявили, что покончат с режимом в стране. В столице республики Либревиле звучала стрельба, мятежники закрыли границы "до дальнейшего уведомления". При этом они пообещали соблюдать обязательства страны перед международным сообществом. Габон, в частности, входит в объединение государств — экспортеров нефти ОПЕК+.
Согласно заявлению военных, президента Али Бонго Ондимбу отправили под домашний арест. Сам глава государства позднее сообщил в видеообращении в соцсети X, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит.

В январе 2019 года в Габоне состоялась неудачная попытка госпереворота. Группа военных захватила офис государственной радиостанции и в эфире зачитала коммюнике о создании Национального совета реставрации. Через несколько часов СМИ сообщили, что мятежных военных арестовали.

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