https://ria.ru/20230830/gabon-1893264111.html

Мятежники в Габоне назначили президента на переходный период

Мятежники в Габоне назначили президента на переходный период - РИА Новости, 30.08.2023

Мятежники в Габоне назначили президента на переходный период

Командующий Республиканской гвардией Габона генерал Брис Олиги Нгема стал президентом страны на переходный период, заявил представитель мятежников в эфире... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T20:12

2023-08-30T20:12

2023-08-30T22:53

габон

попытка переворота в габоне

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893188121_8:20:1060:612_1920x0_80_0_0_13442b81a3c61c6099aed4a182e6c0c2.jpg

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Командующий Республиканской гвардией Габона генерал Брис Олиги Нгема стал президентом страны на переходный период, заявил представитель мятежников в эфире местного телеканала."После сегодняшней встречи, в которой приняли участие все командующие и начальник Генштаба, <...> генерал Олиги Нгема Брис единогласно назначен <...> президентом на переходный период", — сказал он.Сегодня утром стало известно, что действующий президент Габона Али Бонго Ондимба победил на выборах главы государства с 64,2 процента голосов. Представитель оппозиции академик Альберт Ондо Осса набрал 30,7 процента.После этого военные объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Они заявили, что покончат с режимом в стране. В столице республики Либревиле звучала стрельба, мятежники закрыли границы "до дальнейшего уведомления". При этом они пообещали соблюдать обязательства страны перед международным сообществом. Габон, в частности, входит в объединение государств — экспортеров нефти ОПЕК+.Согласно заявлению военных, президента Али Бонго Ондимбу отправили под домашний арест. Сам глава государства позднее сообщил в видеообращении в соцсети X, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит.

https://ria.ru/20230830/afrika-1893188930.html

габон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

габон, попытка переворота в габоне