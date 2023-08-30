https://ria.ru/20230830/gabon-1893249896.html

События в Габоне слабо повлияют на мировой нефтяной рынок, считает эксперт

События в Габоне слабо повлияют на мировой нефтяной рынок, считает эксперт - РИА Новости, 30.08.2023

События в Габоне слабо повлияют на мировой нефтяной рынок, считает эксперт

Габон входит в ОПЕК, но в мировой добыче нефти занимает доли процента, поэтому даже в случае перебоев в работе месторождений из-за переворота влияние на рынок... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T19:22

2023-08-30T19:22

2023-08-30T19:22

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

габон

али бонго ондимба

цены на нефть

брис олигуи нгема

опек

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Габон входит в ОПЕК, но в мировой добыче нефти занимает доли процента, поэтому даже в случае перебоев в работе месторождений из-за переворота влияние на рынок будет практически нулевым, как бы конкретно ни складывалась ситуация, прокомментировал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олигуи Нгема заявил газете Le Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, Ондимба находится под домашним арестом. "Доля Габона в мировой добыче нефти составляет менее 0,2%, то есть даже в негативном сценарии влияние текущих событий на мировой рынок нефти будет практически нулевым", - считает Кауфман. "Влияние на добычу будет зависеть от дальнейшей ситуации в стране. Если захват власти закончится быстро и бескровно, то влияние на добычу, вероятно, будет минимально - возможны только временные остановки. Если же далее последуют боевые действия, то добыча может снизиться, а месторождения могут работать с перебоями, как это происходит, например, в Ливии", - рассуждает он. По данным августовского доклада ОПЕК, добыча Габона в прошлом году составляла в среднем 197 тысяч баррелей нефти в сутки. В апреле текущего года он добывал 209 тысяч баррелей в сутки, в мае - 212 тысяч, а в июне - 207 тысяч. При этом Кауфман считает маловероятным выход Габона из соглашений ОПЕК или ОПЕК+, так как это будет невыгодно.

https://ria.ru/20230830/gabon-1893191183.html

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габон

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, габон, али бонго ондимба, цены на нефть, брис олигуи нгема, опек