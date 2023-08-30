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События в Габоне слабо повлияют на мировой нефтяной рынок, считает эксперт - РИА Новости, 30.08.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
19:22 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/gabon-1893249896.html
События в Габоне слабо повлияют на мировой нефтяной рынок, считает эксперт
События в Габоне слабо повлияют на мировой нефтяной рынок, считает эксперт - РИА Новости, 30.08.2023
События в Габоне слабо повлияют на мировой нефтяной рынок, считает эксперт
Габон входит в ОПЕК, но в мировой добыче нефти занимает доли процента, поэтому даже в случае перебоев в работе месторождений из-за переворота влияние на рынок... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T19:22
2023-08-30T19:22
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
габон
али бонго ондимба
цены на нефть
брис олигуи нгема
опек
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Габон входит в ОПЕК, но в мировой добыче нефти занимает доли процента, поэтому даже в случае перебоев в работе месторождений из-за переворота влияние на рынок будет практически нулевым, как бы конкретно ни складывалась ситуация, прокомментировал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олигуи Нгема заявил газете Le Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, Ондимба находится под домашним арестом. "Доля Габона в мировой добыче нефти составляет менее 0,2%, то есть даже в негативном сценарии влияние текущих событий на мировой рынок нефти будет практически нулевым", - считает Кауфман. "Влияние на добычу будет зависеть от дальнейшей ситуации в стране. Если захват власти закончится быстро и бескровно, то влияние на добычу, вероятно, будет минимально - возможны только временные остановки. Если же далее последуют боевые действия, то добыча может снизиться, а месторождения могут работать с перебоями, как это происходит, например, в Ливии", - рассуждает он. По данным августовского доклада ОПЕК, добыча Габона в прошлом году составляла в среднем 197 тысяч баррелей нефти в сутки. В апреле текущего года он добывал 209 тысяч баррелей в сутки, в мае - 212 тысяч, а в июне - 207 тысяч. При этом Кауфман считает маловероятным выход Габона из соглашений ОПЕК или ОПЕК+, так как это будет невыгодно.
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экономика, габон, али бонго ондимба, цены на нефть, брис олигуи нгема, опек
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Габон, Али Бонго Ондимба, Цены на нефть, Брис Олигуи Нгема, ОПЕК
События в Габоне слабо повлияют на мировой нефтяной рынок, считает эксперт

Аналитик: любое развитии событий в Габоне слабо повлияет на мировой рынок нефти

© AFP 2023 / -Местные жители аплодируют сотрудникам сил безопасности в Либревиле, Габон
Местные жители аплодируют сотрудникам сил безопасности в Либревиле, Габон - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AFP 2023 / -
Местные жители аплодируют сотрудникам сил безопасности в Либревиле, Габон
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Габон входит в ОПЕК, но в мировой добыче нефти занимает доли процента, поэтому даже в случае перебоев в работе месторождений из-за переворота влияние на рынок будет практически нулевым, как бы конкретно ни складывалась ситуация, прокомментировал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман.
В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олигуи Нгема заявил газете Le Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, Ондимба находится под домашним арестом.
Военнослужащий Габона - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Эксперт считает интервенцию в Габон маловероятной
Вчера, 15:46
«
"Доля Габона в мировой добыче нефти составляет менее 0,2%, то есть даже в негативном сценарии влияние текущих событий на мировой рынок нефти будет практически нулевым", - считает Кауфман.
«
"Влияние на добычу будет зависеть от дальнейшей ситуации в стране. Если захват власти закончится быстро и бескровно, то влияние на добычу, вероятно, будет минимально - возможны только временные остановки. Если же далее последуют боевые действия, то добыча может снизиться, а месторождения могут работать с перебоями, как это происходит, например, в Ливии", - рассуждает он.
По данным августовского доклада ОПЕК, добыча Габона в прошлом году составляла в среднем 197 тысяч баррелей нефти в сутки. В апреле текущего года он добывал 209 тысяч баррелей в сутки, в мае - 212 тысяч, а в июне - 207 тысяч.
При этом Кауфман считает маловероятным выход Габона из соглашений ОПЕК или ОПЕК+, так как это будет невыгодно.
Мужчины с флагами Габона после объявления военными о перевороте в стране - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Африка идет ва-банк. Чем обернется военный переворот в Габоне
Вчера, 16:41
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаГабонАли Бонго ОндимбаЦены на нефтьБрис Олигуи НгемаОПЕК
 
 
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