В Турции заявили, что внимательно следят за событиями в Габоне
В МИД Турции заявили, что Анкара рассчитывает на восстановление мира в Габоне
© AP Photo / Rebecca BlackwellВоеннослужащий Габона
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Военнослужащий Габона. Архивное фото
АНКАРА, 30 авг - РИА Новости. Турция внимательно следит за происходящим в Габоне, рассчитывает на восстановление мира и стабильности, говорится в заявлении турецкого МИД.
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"Мы внимательно следим за развитием событий в Габоне. Рассчитываем на восстановление мира и стабильности в стране", - сказано в заявлении ведомства.
В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олигуи Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, Али Бонго Ондимба находится под домашним арестом.
В январе 2019 года в Габоне произошла неудачная попытка переворота. Группа военных взяла под контроль офис вещателя в габонской столице Либревиле и зачитала коммюнике, в котором говорилось о разочаровании из-за действий президента страны Али Бонго Ондимбы и создании Национального совета реставрации. Через несколько часов СМИ сообщили, что силовики арестовали мятежных военных. По заявлениям властей, всего было арестовано четверо мятежников, еще одному удалось бежать.