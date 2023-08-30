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В Турции заявили, что внимательно следят за событиями в Габоне - РИА Новости, 30.08.2023
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17:40 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/gabon-1893225116.html
В Турции заявили, что внимательно следят за событиями в Габоне
В Турции заявили, что внимательно следят за событиями в Габоне - РИА Новости, 30.08.2023
В Турции заявили, что внимательно следят за событиями в Габоне
Турция внимательно следит за происходящим в Габоне, рассчитывает на восстановление мира и стабильности, говорится в заявлении турецкого МИД. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T17:40
2023-08-30T17:40
в мире
габон
турция
али бонго ондимба
попытка переворота в габоне
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АНКАРА, 30 авг - РИА Новости. Турция внимательно следит за происходящим в Габоне, рассчитывает на восстановление мира и стабильности, говорится в заявлении турецкого МИД. "Мы внимательно следим за развитием событий в Габоне. Рассчитываем на восстановление мира и стабильности в стране", - сказано в заявлении ведомства. В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олигуи Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, Али Бонго Ондимба находится под домашним арестом. В январе 2019 года в Габоне произошла неудачная попытка переворота. Группа военных взяла под контроль офис вещателя в габонской столице Либревиле и зачитала коммюнике, в котором говорилось о разочаровании из-за действий президента страны Али Бонго Ондимбы и создании Национального совета реставрации. Через несколько часов СМИ сообщили, что силовики арестовали мятежных военных. По заявлениям властей, всего было арестовано четверо мятежников, еще одному удалось бежать.
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в мире, габон, турция, али бонго ондимба, попытка переворота в габоне
В мире, Габон, Турция, Али Бонго Ондимба, Попытка переворота в Габоне
В Турции заявили, что внимательно следят за событиями в Габоне

В МИД Турции заявили, что Анкара рассчитывает на восстановление мира в Габоне

© AP Photo / Rebecca BlackwellВоеннослужащий Габона
Военнослужащий Габона - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Военнослужащий Габона. Архивное фото
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АНКАРА, 30 авг - РИА Новости. Турция внимательно следит за происходящим в Габоне, рассчитывает на восстановление мира и стабильности, говорится в заявлении турецкого МИД.
«
"Мы внимательно следим за развитием событий в Габоне. Рассчитываем на восстановление мира и стабильности в стране", - сказано в заявлении ведомства.
В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олигуи Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, Али Бонго Ондимба находится под домашним арестом.
В январе 2019 года в Габоне произошла неудачная попытка переворота. Группа военных взяла под контроль офис вещателя в габонской столице Либревиле и зачитала коммюнике, в котором говорилось о разочаровании из-за действий президента страны Али Бонго Ондимбы и создании Национального совета реставрации. Через несколько часов СМИ сообщили, что силовики арестовали мятежных военных. По заявлениям властей, всего было арестовано четверо мятежников, еще одному удалось бежать.
Военные Габона во время объявления об отмене результатов выборов в стране и о роспуске институтов власти
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В миреГабонТурцияАли Бонго ОндимбаПопытка переворота в Габоне
 
 
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