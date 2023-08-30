https://ria.ru/20230830/gabon-1893225116.html

В Турции заявили, что внимательно следят за событиями в Габоне

В Турции заявили, что внимательно следят за событиями в Габоне - РИА Новости, 30.08.2023

В Турции заявили, что внимательно следят за событиями в Габоне

Турция внимательно следит за происходящим в Габоне, рассчитывает на восстановление мира и стабильности, говорится в заявлении турецкого МИД. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T17:40

2023-08-30T17:40

2023-08-30T17:40

в мире

габон

турция

али бонго ондимба

попытка переворота в габоне

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АНКАРА, 30 авг - РИА Новости. Турция внимательно следит за происходящим в Габоне, рассчитывает на восстановление мира и стабильности, говорится в заявлении турецкого МИД. "Мы внимательно следим за развитием событий в Габоне. Рассчитываем на восстановление мира и стабильности в стране", - сказано в заявлении ведомства. В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олигуи Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, Али Бонго Ондимба находится под домашним арестом. В январе 2019 года в Габоне произошла неудачная попытка переворота. Группа военных взяла под контроль офис вещателя в габонской столице Либревиле и зачитала коммюнике, в котором говорилось о разочаровании из-за действий президента страны Али Бонго Ондимбы и создании Национального совета реставрации. Через несколько часов СМИ сообщили, что силовики арестовали мятежных военных. По заявлениям властей, всего было арестовано четверо мятежников, еще одному удалось бежать.

https://ria.ru/20230830/afrika-1893188930.html

габон

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, габон, турция, али бонго ондимба, попытка переворота в габоне