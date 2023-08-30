https://ria.ru/20230830/gabon-1893220672.html

В МИД Египта заявили, что внимательно следят за ситуацией в Габоне

В МИД Египта заявили, что внимательно следят за ситуацией в Габоне - РИА Новости, 30.08.2023

В МИД Египта заявили, что внимательно следят за ситуацией в Габоне

Египет призывает все стороны в Габоне отдать приоритет национальным интересам для сохранения безопасности и стабильности страны, заявило египетское министерство РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T17:31

2023-08-30T17:31

2023-08-30T17:57

в мире

габон

египет

али бонго ондимба

ахмед абу зейд

попытка переворота в габоне

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КАИР, 30 авг - РИА Новости. Египет призывает все стороны в Габоне отдать приоритет национальным интересам для сохранения безопасности и стабильности страны, заявило египетское министерство иностранных дел. "Официальный представитель министерства иностранных дел Ахмед Абу Зейд сообщил, что Египет внимательно следит за событиями в братском Габоне и призывает все стороны отдать приоритет национальным интересам для сохранения безопасности и стабильности страны", - сообщается в заявлении МИД Египта. Внешнеполитическое ведомство Египта также выразило надежду на возвращение стабильности и безопасности в Габоне в самое ближайшее время. В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олигуи Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, Али Бонго Ондимба находится под домашним арестом. Позднее в видеообращении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) местным журналистом, Али Бонго заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит. Он добавил, что не знает, где находятся его жена и сын. В январе 2019 года в Габоне была попытка переворота, которая оказалась неудачной. Группа военных взяла под контроль офис вещателя в габонской столице Либревиле и зачитала коммюнике, в котором говорилось о разочаровании действиями президента страны Али Бонго Ондимба и создании Национального совета реставрации. Через несколько часов СМИ сообщили, что силовики арестовали мятежных военных. Министр по делам коммуникаций Ги-Бертран Мапонга, исполняющий также обязанности официального представителя правительства, сообщил, что всего было арестовано четверо мятежников и еще одному удалось бежать.

https://ria.ru/20230830/gabon-1893210256.html

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египет

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, габон, египет, али бонго ондимба, ахмед абу зейд, попытка переворота в габоне