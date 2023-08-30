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В МИД Египта заявили, что внимательно следят за ситуацией в Габоне - РИА Новости, 30.08.2023
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17:31 30.08.2023 (обновлено: 17:57 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/gabon-1893220672.html
В МИД Египта заявили, что внимательно следят за ситуацией в Габоне
В МИД Египта заявили, что внимательно следят за ситуацией в Габоне - РИА Новости, 30.08.2023
В МИД Египта заявили, что внимательно следят за ситуацией в Габоне
Египет призывает все стороны в Габоне отдать приоритет национальным интересам для сохранения безопасности и стабильности страны, заявило египетское министерство РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T17:31
2023-08-30T17:57
в мире
габон
египет
али бонго ондимба
ахмед абу зейд
попытка переворота в габоне
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КАИР, 30 авг - РИА Новости. Египет призывает все стороны в Габоне отдать приоритет национальным интересам для сохранения безопасности и стабильности страны, заявило египетское министерство иностранных дел. "Официальный представитель министерства иностранных дел Ахмед Абу Зейд сообщил, что Египет внимательно следит за событиями в братском Габоне и призывает все стороны отдать приоритет национальным интересам для сохранения безопасности и стабильности страны", - сообщается в заявлении МИД Египта. Внешнеполитическое ведомство Египта также выразило надежду на возвращение стабильности и безопасности в Габоне в самое ближайшее время. В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олигуи Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, Али Бонго Ондимба находится под домашним арестом. Позднее в видеообращении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) местным журналистом, Али Бонго заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит. Он добавил, что не знает, где находятся его жена и сын. В январе 2019 года в Габоне была попытка переворота, которая оказалась неудачной. Группа военных взяла под контроль офис вещателя в габонской столице Либревиле и зачитала коммюнике, в котором говорилось о разочаровании действиями президента страны Али Бонго Ондимба и создании Национального совета реставрации. Через несколько часов СМИ сообщили, что силовики арестовали мятежных военных. Министр по делам коммуникаций Ги-Бертран Мапонга, исполняющий также обязанности официального представителя правительства, сообщил, что всего было арестовано четверо мятежников и еще одному удалось бежать.
https://ria.ru/20230830/gabon-1893210256.html
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в мире, габон, египет, али бонго ондимба, ахмед абу зейд, попытка переворота в габоне
В мире, Габон, Египет, Али Бонго Ондимба, Ахмед Абу Зейд, Попытка переворота в Габоне
В МИД Египта заявили, что внимательно следят за ситуацией в Габоне

МИД Египта призвал все стороны в Габоне отдать приоритет национальным интересам

© AFP 2023Сотрудники сил безопасности Габона в Либревиле
Сотрудники сил безопасности Габона в Либревиле - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AFP 2023
Сотрудники сил безопасности Габона в Либревиле
Читать ria.ru в
КАИР, 30 авг - РИА Новости. Египет призывает все стороны в Габоне отдать приоритет национальным интересам для сохранения безопасности и стабильности страны, заявило египетское министерство иностранных дел.
«
"Официальный представитель министерства иностранных дел Ахмед Абу Зейд сообщил, что Египет внимательно следит за событиями в братском Габоне и призывает все стороны отдать приоритет национальным интересам для сохранения безопасности и стабильности страны", - сообщается в заявлении МИД Египта.
Местные жители аплодируют сотрудникам сил безопасности в районе года после военного переворота в стране - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
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Внешнеполитическое ведомство Египта также выразило надежду на возвращение стабильности и безопасности в Габоне в самое ближайшее время.
В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олигуи Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, Али Бонго Ондимба находится под домашним арестом. Позднее в видеообращении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) местным журналистом, Али Бонго заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит. Он добавил, что не знает, где находятся его жена и сын.
В январе 2019 года в Габоне была попытка переворота, которая оказалась неудачной. Группа военных взяла под контроль офис вещателя в габонской столице Либревиле и зачитала коммюнике, в котором говорилось о разочаровании действиями президента страны Али Бонго Ондимба и создании Национального совета реставрации. Через несколько часов СМИ сообщили, что силовики арестовали мятежных военных. Министр по делам коммуникаций Ги-Бертран Мапонга, исполняющий также обязанности официального представителя правительства, сообщил, что всего было арестовано четверо мятежников и еще одному удалось бежать.
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В миреГабонЕгипетАли Бонго ОндимбаАхмед Абу ЗейдПопытка переворота в Габоне
 
 
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