https://ria.ru/20230830/gabon-1893210256.html

Афросоюз проведет срочную встречу "тройки" по ситуации в Габоне

Афросоюз проведет срочную встречу "тройки" по ситуации в Габоне - РИА Новости, 30.08.2023

Афросоюз проведет срочную встречу "тройки" по ситуации в Габоне

Африканский союз проведет консультации по ситуации в Габоне, где военные заявили о захвате власти, на встрече в рамках "Тройки" (Бурунди, Сенегал, Камерун),... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T16:51

2023-08-30T16:51

2023-08-30T16:54

в мире

габон

бурунди

сенегал

али бонго ондимба

африканский союз

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Африканский союз проведет консультации по ситуации в Габоне, где военные заявили о захвате власти, на встрече в рамках "Тройки" (Бурунди, Сенегал, Камерун), заявил председатель Совета мира и безопасности Африканского союза Вилли Ньямитве в своем аккаунте в соцсети X (бывшая Twitter)."В качестве председателя Совета мира и безопасности Африканского союза (PSC) на август 2023 года я срочно собрал "Тройку" (Бурунди, Сенегал, Камерун) для анализа ситуации в Габоне, стране, где готовится попытка государственного переворота", - написал политик.В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олигуи Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, Али Бонго Ондимба находится под домашним арестом. Позднее в видеообращении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) местным журналистом, Али Бонго заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит. Он добавил, что не знает, где находятся его жена и сын. В январе 2019 года в Габоне была попытка переворота, которая оказалась неудачной. Группа военных взяла под контроль офис вещателя в габонской столице Либревиле и зачитала коммюнике, в котором говорилось о разочаровании действиями президента страны Али Бонго Ондимба и создании Национального совета реставрации. Через несколько часов СМИ сообщили, что силовики арестовали мятежных военных. Министр по делам коммуникаций Ги-Бертран Мапонга, исполняющий также обязанности официального представителя правительства, сообщил, что всего было арестовано четверо мятежников и еще одному удалось бежать.

https://ria.ru/20230830/afrika-1893188930.html

габон

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сенегал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, габон, бурунди, сенегал, али бонго ондимба, африканский союз