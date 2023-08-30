https://ria.ru/20230830/gabon-1893191183.html

Эксперт считает интервенцию в Габон маловероятной

Эксперт считает интервенцию в Габон маловероятной - РИА Новости, 30.08.2023

Эксперт считает интервенцию в Габон маловероятной

Интервенция в Габон маловероятна, на нее могла бы пойти Франция, но пока Париж занимает явно выжидательную позицию, заявил РИА Новости научный сотрудник... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T15:46

2023-08-30T15:46

2023-08-30T16:54

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габон

франция

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мгимо

африканский союз

брикс

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Интервенция в Габон маловероятна, на нее могла бы пойти Франция, но пока Париж занимает явно выжидательную позицию, заявил РИА Новости научный сотрудник Института международных исследований, доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Лошкарев. В среду военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. При этом на данный момент остается неясным, какую именно политическую силу в стране поддерживают военные. Официальный представитель кабмина Франции Оливье Веран заявил, что Франция осуждает попытку государственного переворота в Габоне и признает результаты легитимных президентских выборов в стране. "Единственная страна, которая могла бы организовать интервенцию, это Франция, но у них явно выжидательная позиция. ЭСГЦА (Экономическое сообщество стран Центральной Африки - ред.) не задумается об этом, сил нет. Туда входят сильные страны, вроде Анголы, но они не будут этим заниматься. В отличие от ЭКОВАС в ситуации с Нигером, у ЭСГЦА настроя на интервенцию нет, как и успешных примеров интервенций", - сказал Лошкарев. Он отметил, что маловероятна и военная реакция Африканского союза, особенно в контексте расширения БРИКС и перехода ряда весомых стран на более сдержанные позиции по отношению к западным игрокам. В то же время, подчеркнул эксперт, неясно, насколько монолитна армия в поддержке переворота. "Лидер переворота - полковник. Мы не знаем, все ли роды, виды войск лояльны перевороту, либо же они представляют только часть армии. Это мы узнаем в ближайшее время, насколько армия монолитна. Если нет, то к решению проблемы можно будет двигаться без интервенции. Я думаю, мы узнаем это в ближайшие 24 часа", - заключил Лошкарев. В среду утром действующий президент Габона Али Бонго Ондимба переизбран на пост главы государства, он набрал 64,2% голосов. Кандидат от оппозиции на выборах в Габоне академик Альберт Ондо Осса занял второе место с 30,7% голосов. По данным Франс Пресс, команда действующего президента Али Бонго Ондимбы отвергла обвинения Ондо Оссы в нарушениях на выборах.

https://ria.ru/20230830/gabon-1893186663.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, габон, франция, париж, али бонго ондимба, мгимо, африканский союз, брикс