Эксперт считает интервенцию в Габон маловероятной
Лошкарев: интервенция в Габон маловероятна, на это может пойти только Франция
© AP Photo / Rebecca BlackwellВоеннослужащий Габона
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Военнослужащий Габона. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Интервенция в Габон маловероятна, на нее могла бы пойти Франция, но пока Париж занимает явно выжидательную позицию, заявил РИА Новости научный сотрудник Института международных исследований, доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Лошкарев.
В среду военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. При этом на данный момент остается неясным, какую именно политическую силу в стране поддерживают военные. Официальный представитель кабмина Франции Оливье Веран заявил, что Франция осуждает попытку государственного переворота в Габоне и признает результаты легитимных президентских выборов в стране.
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"Единственная страна, которая могла бы организовать интервенцию, это Франция, но у них явно выжидательная позиция. ЭСГЦА (Экономическое сообщество стран Центральной Африки - ред.) не задумается об этом, сил нет. Туда входят сильные страны, вроде Анголы, но они не будут этим заниматься. В отличие от ЭКОВАС в ситуации с Нигером, у ЭСГЦА настроя на интервенцию нет, как и успешных примеров интервенций", - сказал Лошкарев.
Он отметил, что маловероятна и военная реакция Африканского союза, особенно в контексте расширения БРИКС и перехода ряда весомых стран на более сдержанные позиции по отношению к западным игрокам.
В то же время, подчеркнул эксперт, неясно, насколько монолитна армия в поддержке переворота.
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"Лидер переворота - полковник. Мы не знаем, все ли роды, виды войск лояльны перевороту, либо же они представляют только часть армии. Это мы узнаем в ближайшее время, насколько армия монолитна. Если нет, то к решению проблемы можно будет двигаться без интервенции. Я думаю, мы узнаем это в ближайшие 24 часа", - заключил Лошкарев.
В среду утром действующий президент Габона Али Бонго Ондимба переизбран на пост главы государства, он набрал 64,2% голосов. Кандидат от оппозиции на выборах в Габоне академик Альберт Ондо Осса занял второе место с 30,7% голосов. По данным Франс Пресс, команда действующего президента Али Бонго Ондимбы отвергла обвинения Ондо Оссы в нарушениях на выборах.