https://ria.ru/20230830/gabon-1893181523.html

Глава республиканской гвардии Габона: вопрос о власти решит совет генералов

Глава республиканской гвардии Габона: вопрос о власти решит совет генералов - РИА Новости, 30.08.2023

Глава республиканской гвардии Габона: вопрос о власти решит совет генералов

Вопрос о власти в Габоне, президент которого был отстранен от должности военными, будет решаться на совете генералов, заявил глава республиканской гвардии... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T15:16

2023-08-30T15:16

2023-08-30T16:55

в мире

габон

али бонго ондимба

попытка переворота в габоне

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Вопрос о власти в Габоне, президент которого был отстранен от должности военными, будет решаться на совете генералов, заявил глава республиканской гвардии страны генерал Брис Олигуи Нгема газете Monde. По сообщениям наблюдателей, Нгема возглавил военный переворот в Габоне. В беседе с изданием он заявил, что не считает себя главой государства. "Я пока не заявляю о себе, я пока ничего не рассматриваю. Состоятся дебаты, которые мы проведем со всеми генералами. Мы собираемся встретиться в 14.00 (16.00 мск). Целью будет достижение консенсуса. Все выскажут свои идеи, мы выберем лучшие из них, а также имя человека, который возглавит переходный период", - сказал генерал. В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Согласно их заявлению, действующий президент страны Али Бонго Ондимба находится под домашним арестом. Ранее сообщалось, что по результатам выборов, состоявшихся 26 августа, Али Бонго Ондимба был переизбран на пост главы государства, набрав 64,2% голосов.

https://ria.ru/20230830/gabon-1893174878.html

габон

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, габон, али бонго ондимба, попытка переворота в габоне