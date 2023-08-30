https://ria.ru/20230830/gabon-1893174878.html

Президента Габона отправили в отставку

Президента Габона отправили в отставку - РИА Новости, 30.08.2023

Президента Габона отправили в отставку

Президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права, заявил глава республиканской гвардии генерал Брис Олигуи Нгема... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T14:53

2023-08-30T14:53

2023-08-30T15:11

габон

попытка переворота в габоне

в мире

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права, заявил глава республиканской гвардии генерал Брис Олигуи Нгема газете Monde.По сообщениям наблюдателей, Нгема возглавил военный переворот в Габоне."Он (Али Бонго) являлся главой государства Габон. Он находится в отставке и пользуется всеми своими правами. Он обычный габонец, как и все остальные", - ответил генерал на вопрос о судьбе свергнутого президента.По словам генерала, президент Габона не имел прав избираться на третий срок, и армия взяла на себя ответственность за его отстранение от власти.В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Согласно их заявлению, действующий президент страны Али Бонго Ондимба находится под домашним арестом.Ранее сообщалось, что по результатам выборов, состоявшихся 26 августа, Али Бонго был переизбран на пост главы государства, набрав 64,2% голосов.

https://ria.ru/20230830/gabon-1893173938.html

габон

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

габон, попытка переворота в габоне, в мире