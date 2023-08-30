https://ria.ru/20230830/gabon-1893174878.html
Президента Габона отправили в отставку
Президента Габона отправили в отставку - РИА Новости, 30.08.2023
Президента Габона отправили в отставку
Президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права, заявил глава республиканской гвардии генерал Брис Олигуи Нгема... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T14:53
2023-08-30T14:53
2023-08-30T15:11
габон
попытка переворота в габоне
в мире
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права, заявил глава республиканской гвардии генерал Брис Олигуи Нгема газете Monde.По сообщениям наблюдателей, Нгема возглавил военный переворот в Габоне."Он (Али Бонго) являлся главой государства Габон. Он находится в отставке и пользуется всеми своими правами. Он обычный габонец, как и все остальные", - ответил генерал на вопрос о судьбе свергнутого президента.По словам генерала, президент Габона не имел прав избираться на третий срок, и армия взяла на себя ответственность за его отстранение от власти.В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Согласно их заявлению, действующий президент страны Али Бонго Ондимба находится под домашним арестом.Ранее сообщалось, что по результатам выборов, состоявшихся 26 августа, Али Бонго был переизбран на пост главы государства, набрав 64,2% голосов.
https://ria.ru/20230830/gabon-1893173938.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
габон, попытка переворота в габоне, в мире
Габон, Попытка переворота в Габоне, В мире
Президента Габона отправили в отставку
Президента Габона отправили в отставку с сохранением гражданских прав
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.
Президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права, заявил глава республиканской гвардии генерал Брис Олигуи Нгема газете Monde
.
По сообщениям наблюдателей, Нгема возглавил военный переворот в Габоне.
"Он (Али Бонго) являлся главой государства Габон
. Он находится в отставке и пользуется всеми своими правами. Он обычный габонец, как и все остальные", - ответил генерал на вопрос о судьбе свергнутого президента.
По словам генерала, президент Габона не имел прав избираться на третий срок, и армия взяла на себя ответственность за его отстранение от власти.
В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Согласно их заявлению, действующий президент страны Али Бонго Ондимба находится под домашним арестом.
Ранее сообщалось, что по результатам выборов, состоявшихся 26 августа, Али Бонго был переизбран на пост главы государства, набрав 64,2% голосов.
В Габоне арестовали несколько человек из окружения президента