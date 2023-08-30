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Президентом переходного периода в Габоне может стать экс-глава МИД

Президентом переходного периода в Габоне может стать экс-глава МИД - РИА Новости, 30.08.2023

Президентом переходного периода в Габоне может стать экс-глава МИД

Президентом переходного периода в Габоне может стать экс-глава МИД Жан Пин, участвовавший в выборах 2016 года, а вице-президентом может стать организовавший... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T14:40

2023-08-30T14:40

2023-08-30T14:40

габон

в мире

попытка переворота в габоне

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президентом переходного периода в Габоне может стать экс-глава МИД Жан Пин, участвовавший в выборах 2016 года, а вице-президентом может стать организовавший переворот начальник штаба национальной гвардии, генерал Брис Олигуи Нгема, рассказал РИА Новости президент Неопанафриканской организации суверенитета, главный управляющий движения "Новая Власть" в Габоне и экс-кандидат в президенты Приват Нгомо. "Я думаю, что президентом переходного периода может стать Жан Пинг, избранный в 2016 году, а вице-президентом переходного периода будет тот, кто совершил переворот, то есть генерал Брис Олигуи Нгема", - сказал Нгомо.

https://ria.ru/20230830/perevorot-1893165270.html

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габон, в мире, попытка переворота в габоне