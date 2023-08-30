https://ria.ru/20230830/gabon-1893155474.html

В Габоне рассказали о переходном правительстве

В Габоне рассказали о переходном правительстве - РИА Новости, 30.08.2023

В Габоне рассказали о переходном правительстве

Переходное правительство Габона может быть сформировано как из военных, так и из гражданских лиц, заявил РИА Новости президент Неопанафриканской организации... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T13:55

2023-08-30T13:55

2023-08-30T14:11

габон

в мире

попытка переворота в габоне

али бонго ондимба

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Переходное правительство Габона может быть сформировано как из военных, так и из гражданских лиц, заявил РИА Новости президент Неопанафриканской организации суверенитета, главный управляющий движения Новая Власть в Габоне и экс-кандидат в президенты Приват Нгомо.По результатам выборов, состоявшихся 26 августа, Али Бонго был переизбран на пост главы государства, набрав 64,2% голосов. В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Согласно их заявлению, действующий президент страны Али Бонго Ондимба находится под домашним арестом."У нас пока нет четкого понимания того, в какой форме пройдет переход, но, насколько я понимаю, солдаты обязательно сделают некое смешение, то есть какие-то должности отойдут военным, особенно национальная оборона и министерство внутренних дел, а есть должности, которые могут доверить гражданским лицам, например, министерство экономики и пост премьер-министра", - сказал Нгомо.

https://ria.ru/20230830/ondimba-1893143666.html

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габон, в мире, попытка переворота в габоне, али бонго ондимба