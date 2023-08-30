https://ria.ru/20230830/gabon-1893155474.html
В Габоне рассказали о переходном правительстве
В Габоне рассказали о переходном правительстве - РИА Новости, 30.08.2023
В Габоне рассказали о переходном правительстве
Переходное правительство Габона может быть сформировано как из военных, так и из гражданских лиц, заявил РИА Новости президент Неопанафриканской организации... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T13:55
2023-08-30T13:55
2023-08-30T14:11
габон
в мире
попытка переворота в габоне
али бонго ондимба
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Переходное правительство Габона может быть сформировано как из военных, так и из гражданских лиц, заявил РИА Новости президент Неопанафриканской организации суверенитета, главный управляющий движения Новая Власть в Габоне и экс-кандидат в президенты Приват Нгомо.По результатам выборов, состоявшихся 26 августа, Али Бонго был переизбран на пост главы государства, набрав 64,2% голосов. В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Согласно их заявлению, действующий президент страны Али Бонго Ондимба находится под домашним арестом."У нас пока нет четкого понимания того, в какой форме пройдет переход, но, насколько я понимаю, солдаты обязательно сделают некое смешение, то есть какие-то должности отойдут военным, особенно национальная оборона и министерство внутренних дел, а есть должности, которые могут доверить гражданским лицам, например, министерство экономики и пост премьер-министра", - сказал Нгомо.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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габон, в мире, попытка переворота в габоне, али бонго ондимба
Габон, В мире, Попытка переворота в Габоне, Али Бонго Ондимба
В Габоне рассказали о переходном правительстве
Переходное правительство в Габоне могут сформировать из военных и гражданских
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Переходное правительство Габона может быть сформировано как из военных, так и из гражданских лиц, заявил РИА Новости президент Неопанафриканской организации суверенитета, главный управляющий движения Новая Власть в Габоне и экс-кандидат в президенты Приват Нгомо.
По результатам выборов, состоявшихся 26 августа, Али Бонго был переизбран на пост главы государства, набрав 64,2% голосов. В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Согласно их заявлению, действующий президент страны Али Бонго Ондимба
находится под домашним арестом.
"У нас пока нет четкого понимания того, в какой форме пройдет переход, но, насколько я понимаю, солдаты обязательно сделают некое смешение, то есть какие-то должности отойдут военным, особенно национальная оборона и министерство внутренних дел, а есть должности, которые могут доверить гражданским лицам, например, министерство экономики и пост премьер-министра", - сказал Нгомо.
Президента Габона посадили под домашний арест, сообщают СМИ