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Москва обеспокоена ситуацией в Габоне, заявили в МИД - РИА Новости, 30.08.2023
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13:10 30.08.2023 (обновлено: 13:16 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/gabon-1893140112.html
Москва обеспокоена ситуацией в Габоне, заявили в МИД
Москва обеспокоена ситуацией в Габоне, заявили в МИД - РИА Новости, 30.08.2023
Москва обеспокоена ситуацией в Габоне, заявили в МИД
Москва обеспокоена сообщениями о ситуации в Габоне, рассчитывает на стабилизацию обстановки там и рекомендует российским гражданам на время воздержаться от... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T13:10
2023-08-30T13:16
в мире
москва
габон
россия
попытка переворота в габоне
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Москва обеспокоена сообщениями о ситуации в Габоне, рассчитывает на стабилизацию обстановки там и рекомендует российским гражданам на время воздержаться от поездок в Габон, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В Москве с обеспокоенностью восприняли сообщения о резком осложнении внутренней обстановки в этой дружественной нам африканской стране. Продолжаем внимательно следить за развитием ситуации, рассчитываем на ее скорейшую стабилизацию", - сказала Захарова в ходе брифинга."Мы рекомендуем нашим соотечественникам временно воздержаться от поездок в эту страну, не вызванных острой необходимостью", - добавила она.
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в мире, москва, габон, россия, попытка переворота в габоне
В мире, Москва, Габон, Россия, Попытка переворота в Габоне
Москва обеспокоена ситуацией в Габоне, заявили в МИД

МИД: Россия рассчитывает на стабилизацию ситуации в Габоне

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Москва обеспокоена сообщениями о ситуации в Габоне, рассчитывает на стабилизацию обстановки там и рекомендует российским гражданам на время воздержаться от поездок в Габон, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В Москве с обеспокоенностью восприняли сообщения о резком осложнении внутренней обстановки в этой дружественной нам африканской стране. Продолжаем внимательно следить за развитием ситуации, рассчитываем на ее скорейшую стабилизацию", - сказала Захарова в ходе брифинга.
"Мы рекомендуем нашим соотечественникам временно воздержаться от поездок в эту страну, не вызванных острой необходимостью", - добавила она.
Нуреддин Бонго Валентин - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
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