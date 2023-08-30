https://ria.ru/20230830/gabon-1893140112.html
Москва обеспокоена ситуацией в Габоне, заявили в МИД
Москва обеспокоена ситуацией в Габоне, заявили в МИД - РИА Новости, 30.08.2023
Москва обеспокоена ситуацией в Габоне, заявили в МИД
Москва обеспокоена сообщениями о ситуации в Габоне, рассчитывает на стабилизацию обстановки там и рекомендует российским гражданам на время воздержаться от... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T13:10
2023-08-30T13:10
2023-08-30T13:16
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москва
габон
россия
попытка переворота в габоне
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Москва обеспокоена сообщениями о ситуации в Габоне, рассчитывает на стабилизацию обстановки там и рекомендует российским гражданам на время воздержаться от поездок в Габон, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В Москве с обеспокоенностью восприняли сообщения о резком осложнении внутренней обстановки в этой дружественной нам африканской стране. Продолжаем внимательно следить за развитием ситуации, рассчитываем на ее скорейшую стабилизацию", - сказала Захарова в ходе брифинга."Мы рекомендуем нашим соотечественникам временно воздержаться от поездок в эту страну, не вызванных острой необходимостью", - добавила она.
https://ria.ru/20230830/gabon-1893133106.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, габон, россия, попытка переворота в габоне
В мире, Москва, Габон, Россия, Попытка переворота в Габоне
Москва обеспокоена ситуацией в Габоне, заявили в МИД
МИД: Россия рассчитывает на стабилизацию ситуации в Габоне