https://ria.ru/20230830/gabon-1893140112.html

Москва обеспокоена ситуацией в Габоне, заявили в МИД

Москва обеспокоена ситуацией в Габоне, заявили в МИД - РИА Новости, 30.08.2023

Москва обеспокоена ситуацией в Габоне, заявили в МИД

Москва обеспокоена сообщениями о ситуации в Габоне, рассчитывает на стабилизацию обстановки там и рекомендует российским гражданам на время воздержаться от... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T13:10

2023-08-30T13:10

2023-08-30T13:16

в мире

москва

габон

россия

попытка переворота в габоне

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Москва обеспокоена сообщениями о ситуации в Габоне, рассчитывает на стабилизацию обстановки там и рекомендует российским гражданам на время воздержаться от поездок в Габон, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В Москве с обеспокоенностью восприняли сообщения о резком осложнении внутренней обстановки в этой дружественной нам африканской стране. Продолжаем внимательно следить за развитием ситуации, рассчитываем на ее скорейшую стабилизацию", - сказала Захарова в ходе брифинга."Мы рекомендуем нашим соотечественникам временно воздержаться от поездок в эту страну, не вызванных острой необходимостью", - добавила она.

https://ria.ru/20230830/gabon-1893133106.html

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габон

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, москва, габон, россия, попытка переворота в габоне