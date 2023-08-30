https://ria.ru/20230830/gabon-1893138571.html

Ситуация в Габоне вызывает глубокую озабоченность, заявили в Кремле

Ситуация в Габоне вызывает глубокую озабоченность, заявили в Кремле - РИА Новости, 30.08.2023

Ситуация в Габоне вызывает глубокую озабоченность, заявили в Кремле

Ситуация в Габоне является предметом глубокой озабоченности, в Кремле наблюдают за тем, что там происходит, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T13:02

2023-08-30T13:02

2023-08-30T13:03

габон

в мире

дмитрий песков

попытка переворота в габоне

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Ситуация в Габоне является предметом глубокой озабоченности, в Кремле наблюдают за тем, что там происходит, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в среду военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. При этом на данный момент остается неясным, какую именно политическую силу в стране поддерживают военные."Я бы не делал какие-то обобщающие выводы. Но ситуация в Габоне является предметом для глубокой озабоченности, внимательно наблюдаем за тем, что там происходит", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, следят ли в Кремле за ситуацией в стране и есть ли озабоченность нарастанием конфликтов на Африканском континенте.В среду утром действующий президент Габона Али Бонго Ондимба переизбран на пост главы государства, он набрал 64,2% голосов. Кандидат от оппозиции на выборах в Габоне академик Альберт Ондо Осса занял второе место с 30,7% голосов. По данным Франс Пресс, команда действующего президента Али Бонго Ондимбы отвергла обвинения Ондо Оссы в нарушениях на выборах.

https://ria.ru/20230830/gabon-1893133106.html

габон

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

габон, в мире, дмитрий песков, попытка переворота в габоне