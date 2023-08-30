https://ria.ru/20230830/gabon-1893138571.html
Ситуация в Габоне вызывает глубокую озабоченность, заявили в Кремле
Ситуация в Габоне вызывает глубокую озабоченность, заявили в Кремле - РИА Новости, 30.08.2023
Ситуация в Габоне вызывает глубокую озабоченность, заявили в Кремле
Ситуация в Габоне является предметом глубокой озабоченности, в Кремле наблюдают за тем, что там происходит, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T13:02
2023-08-30T13:02
2023-08-30T13:03
габон
в мире
дмитрий песков
попытка переворота в габоне
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Ситуация в Габоне является предметом глубокой озабоченности, в Кремле наблюдают за тем, что там происходит, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в среду военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. При этом на данный момент остается неясным, какую именно политическую силу в стране поддерживают военные."Я бы не делал какие-то обобщающие выводы. Но ситуация в Габоне является предметом для глубокой озабоченности, внимательно наблюдаем за тем, что там происходит", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, следят ли в Кремле за ситуацией в стране и есть ли озабоченность нарастанием конфликтов на Африканском континенте.В среду утром действующий президент Габона Али Бонго Ондимба переизбран на пост главы государства, он набрал 64,2% голосов. Кандидат от оппозиции на выборах в Габоне академик Альберт Ондо Осса занял второе место с 30,7% голосов. По данным Франс Пресс, команда действующего президента Али Бонго Ондимбы отвергла обвинения Ондо Оссы в нарушениях на выборах.
https://ria.ru/20230830/gabon-1893133106.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
габон, в мире, дмитрий песков, попытка переворота в габоне
Габон, В мире, Дмитрий Песков, Попытка переворота в Габоне
Ситуация в Габоне вызывает глубокую озабоченность, заявили в Кремле
Песков: ситуация в Габоне является предметом глубокой озабоченности
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Ситуация в Габоне является предметом глубокой озабоченности, в Кремле наблюдают за тем, что там происходит, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в среду военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. При этом на данный момент остается неясным, какую именно политическую силу в стране поддерживают военные.
"Я бы не делал какие-то обобщающие выводы. Но ситуация в Габоне
является предметом для глубокой озабоченности, внимательно наблюдаем за тем, что там происходит", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, следят ли в Кремле за ситуацией в стране и есть ли озабоченность нарастанием конфликтов на Африканском континенте.
В среду утром действующий президент Габона Али Бонго Ондимба переизбран на пост главы государства, он набрал 64,2% голосов. Кандидат от оппозиции на выборах в Габоне академик Альберт Ондо Осса занял второе место с 30,7% голосов. По данным Франс Пресс, команда действующего президента Али Бонго Ондимбы отвергла обвинения Ондо Оссы в нарушениях на выборах.
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