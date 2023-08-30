Рейтинг@Mail.ru
В Габоне после переворота задержали сына президента, пишут СМИ - РИА Новости, 30.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 30.08.2023 (обновлено: 13:23 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/gabon-1893133106.html
В Габоне после переворота задержали сына президента, пишут СМИ
В Габоне после переворота задержали сына президента, пишут СМИ - РИА Новости, 30.08.2023
В Габоне после переворота задержали сына президента, пишут СМИ
Сына президента Габона Али Бонго Ондимбы задержали после захвата власти военными, сообщило агентство France Presse. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T12:40
2023-08-30T13:23
в мире
габон
попытка переворота в габоне
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893135094_0:209:2048:1361_1920x0_80_0_0_64b21273f9b42949f9b5a2161fddbc68.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Сына президента Габона Али Бонго Ондимбы задержали после захвата власти военными, сообщило агентство France Presse."Президент Али Бонго находится под домашним арестом", — добавило агентство со ссылкой на заявление военных в эфире государственного телевидения.В среду утром власти объявили, что действующий президент Габона Али Бонго Ондимба победил на выборах главы государства с 64,2 процента голосов. Представитель оппозиции академик Альберт Ондо Осса набрал 30,7 процента.После этого военные объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Они заявили, что покончат с режимом в стране. В столице Либревиль звучала стрельба, мятежники закрыли границы "до дальнейшего уведомления".Пока неясно, какую именно политическую силу поддерживают военные.Они пообещали соблюдать обязательства страны перед международным сообществом. Габон входит в объединение стран-экспортеров нефти ОПЕК+.Главный порт Габона в Либревиле приостановил работу.В российском посольстве РИА Новости сообщили, что информации о пострадавших россиянах не поступало, в дипмиссии усилили меры безопасности.
https://ria.ru/20230830/gabon-1893138571.html
габон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893135094_0:17:2048:1553_1920x0_80_0_0_cb653a1cd9230aefd95151753a53db4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, габон, попытка переворота в габоне
В мире, Габон, Попытка переворота в Габоне
В Габоне после переворота задержали сына президента, пишут СМИ

AFP: сына президента Габона Ондимбы задержали

© AFP 2023 / Steeve Jordan Нуреддин Бонго Валентин
Нуреддин Бонго Валентин - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AFP 2023 / Steeve Jordan
Нуреддин Бонго Валентин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Сына президента Габона Али Бонго Ондимбы задержали после захвата власти военными, сообщило агентство France Presse.
«
"Президент Али Бонго находится под домашним арестом", — добавило агентство со ссылкой на заявление военных в эфире государственного телевидения.
В среду утром власти объявили, что действующий президент Габона Али Бонго Ондимба победил на выборах главы государства с 64,2 процента голосов. Представитель оппозиции академик Альберт Ондо Осса набрал 30,7 процента.
После этого военные объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Они заявили, что покончат с режимом в стране. В столице Либревиль звучала стрельба, мятежники закрыли границы "до дальнейшего уведомления".

В январе 2019 года в Габоне состоялась неудачная попытка госпереворота. Группа военных захватила офис вещателя и в эфире зачитала коммюнике о создании Национального совета реставрации. Через несколько часов СМИ сообщили, что мятежных военных арестовали.

Пока неясно, какую именно политическую силу поддерживают военные.
Они пообещали соблюдать обязательства страны перед международным сообществом. Габон входит в объединение стран-экспортеров нефти ОПЕК+.
Главный порт Габона в Либревиле приостановил работу.
В российском посольстве РИА Новости сообщили, что информации о пострадавших россиянах не поступало, в дипмиссии усилили меры безопасности.
Военнослужащий Габона - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Ситуация в Габоне вызывает глубокую озабоченность, заявили в Кремле
Вчера, 13:02
 
В миреГабонПопытка переворота в Габоне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала