https://ria.ru/20230830/gabon-1893133106.html
В Габоне после переворота задержали сына президента, пишут СМИ
В Габоне после переворота задержали сына президента, пишут СМИ - РИА Новости, 30.08.2023
В Габоне после переворота задержали сына президента, пишут СМИ
Сына президента Габона Али Бонго Ондимбы задержали после захвата власти военными, сообщило агентство France Presse. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T12:40
2023-08-30T12:40
2023-08-30T13:23
в мире
габон
попытка переворота в габоне
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Сына президента Габона Али Бонго Ондимбы задержали после захвата власти военными, сообщило агентство France Presse."Президент Али Бонго находится под домашним арестом", — добавило агентство со ссылкой на заявление военных в эфире государственного телевидения.В среду утром власти объявили, что действующий президент Габона Али Бонго Ондимба победил на выборах главы государства с 64,2 процента голосов. Представитель оппозиции академик Альберт Ондо Осса набрал 30,7 процента.После этого военные объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Они заявили, что покончат с режимом в стране. В столице Либревиль звучала стрельба, мятежники закрыли границы "до дальнейшего уведомления".Пока неясно, какую именно политическую силу поддерживают военные.Они пообещали соблюдать обязательства страны перед международным сообществом. Габон входит в объединение стран-экспортеров нефти ОПЕК+.Главный порт Габона в Либревиле приостановил работу.В российском посольстве РИА Новости сообщили, что информации о пострадавших россиянах не поступало, в дипмиссии усилили меры безопасности.
https://ria.ru/20230830/gabon-1893138571.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, габон, попытка переворота в габоне
В мире, Габон, Попытка переворота в Габоне
В Габоне после переворота задержали сына президента, пишут СМИ
AFP: сына президента Габона Ондимбы задержали
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.
Сына президента Габона Али Бонго Ондимбы задержали после захвата власти военными, сообщило агентство France Presse
.
«
"Президент Али Бонго находится под домашним арестом", — добавило агентство со ссылкой на заявление военных в эфире государственного телевидения.
В среду утром власти объявили, что действующий президент Габона Али Бонго Ондимба победил на выборах главы государства с 64,2 процента голосов. Представитель оппозиции академик Альберт Ондо Осса набрал 30,7 процента.
После этого военные объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Они заявили, что покончат с режимом в стране. В столице Либревиль звучала стрельба, мятежники закрыли границы "до дальнейшего уведомления".
В январе 2019 года в Габоне состоялась неудачная попытка госпереворота. Группа военных захватила офис вещателя и в эфире зачитала коммюнике о создании Национального совета реставрации. Через несколько часов СМИ сообщили, что мятежных военных арестовали.
Пока неясно, какую именно политическую силу поддерживают военные.
Они пообещали соблюдать обязательства страны перед международным сообществом. Габон входит в объединение стран-экспортеров нефти ОПЕК+
.
Главный порт Габона в Либревиле приостановил работу.
В российском посольстве РИА Новости сообщили, что информации о пострадавших россиянах не поступало, в дипмиссии усилили меры безопасности.
Ситуация в Габоне вызывает глубокую озабоченность, заявили в Кремле