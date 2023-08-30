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Посольство Италии в Габоне продолжает работу - РИА Новости, 30.08.2023
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12:08 30.08.2023 (обновлено: 15:14 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/gabon-1893122803.html
Посольство Италии в Габоне продолжает работу
Посольство Италии в Габоне продолжает работу - РИА Новости, 30.08.2023
Посольство Италии в Габоне продолжает работу
Посольство Италии в Габоне продолжает работу, МИД следит за ситуацией в стране, сообщило внешнеполитическое ведомство Италии в cоцсети Х (бывший Twitter). РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T12:08
2023-08-30T15:14
в мире
габон
италия
нигер
антонио таяни
евросоюз
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РИМ, 30 авг – РИА Новости. Посольство Италии в Габоне продолжает работу, МИД следит за ситуацией в стране, сообщило внешнеполитическое ведомство Италии в cоцсети Х (бывший Twitter). "МИД следит за развитием ситуации в стране. Посольство в Либревиле работает. Призываем соотечественников к осторожности", - говорится в сообщении министерства. Как заявил глава МИД Антонио Таяни, Италия по-прежнему привержена дипломатическому решению кризисов в Нигере и Габоне, "работая в тесной координации с партнерами". "Очень важно, чтобы европейские страны сохраняли полное единство целей в поисках мирного выхода, который обеспечит мир и стабильность для всего Сахельского региона", - заявил министр, заявление которого привел МИД Италии в связи с поездкой Таяни на встречу ЕС в испанский Толедо. По словам Таяни, в Габоне проживают 150 итальянцев, все они находятся в безопасности. Об этом министр заявил в видео, о котором сообщают итальянские информагентства.Ранее в среду военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. При этом на данный момент остается неясным, какую именно политическую силу в стране поддерживают военные. Военные Габона заявили, что покончат с режимом в стране, в столице Либревиле была слышна стрельба. Они объявили, что границы Габона будут закрыты до дальнейшего уведомления.В среду утром действующий президент Габона Али Бонго Ондимба переизбран на пост главы государства, он набрал 64,2% голосов. Кандидат от оппозиции на выборах в Габоне академик Альберт Ондо Осса занял второе место с 30,7% голосов. По данным Франс Пресс, команда действующего президента Али Бонго Ондимбы отвергла обвинения Ондо Оссы в нарушениях на выборах.Габон - бывшая французская колония. В Габоне работает множество французских компаний, в особенности, в горнодобывающем секторе, включая Eramet, занимающуюся добычей основного природного ресурса Габона, марганца, а также железнодорожными перевозками, уранодобывающая Orano, Air Liquide, TotalEnergies и другие. На территории страны находится одна из трех французских военных баз в Западной Африке, где дислоцируются порядка 350 солдат.
https://ria.ru/20230830/gabon-1893118973.html
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в мире, габон, италия, нигер, антонио таяни, евросоюз
В мире, Габон, Италия, Нигер, Антонио Таяни, Евросоюз
Посольство Италии в Габоне продолжает работу

МИД Италии следит за ситуацией в Габоне, посольство страны продолжает работу

© AP Photo / Rebecca BlackwellВоеннослужащий Габона
Военнослужащий Габона - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Военнослужащий Габона
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РИМ, 30 авг – РИА Новости. Посольство Италии в Габоне продолжает работу, МИД следит за ситуацией в стране, сообщило внешнеполитическое ведомство Италии в cоцсети Х (бывший Twitter).
"МИД следит за развитием ситуации в стране. Посольство в Либревиле работает. Призываем соотечественников к осторожности", - говорится в сообщении министерства.
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Как заявил глава МИД Антонио Таяни, Италия по-прежнему привержена дипломатическому решению кризисов в Нигере и Габоне, "работая в тесной координации с партнерами".
"Очень важно, чтобы европейские страны сохраняли полное единство целей в поисках мирного выхода, который обеспечит мир и стабильность для всего Сахельского региона", - заявил министр, заявление которого привел МИД Италии в связи с поездкой Таяни на встречу ЕС в испанский Толедо.
По словам Таяни, в Габоне проживают 150 итальянцев, все они находятся в безопасности. Об этом министр заявил в видео, о котором сообщают итальянские информагентства.
Ранее в среду военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. При этом на данный момент остается неясным, какую именно политическую силу в стране поддерживают военные. Военные Габона заявили, что покончат с режимом в стране, в столице Либревиле была слышна стрельба. Они объявили, что границы Габона будут закрыты до дальнейшего уведомления.
В среду утром действующий президент Габона Али Бонго Ондимба переизбран на пост главы государства, он набрал 64,2% голосов. Кандидат от оппозиции на выборах в Габоне академик Альберт Ондо Осса занял второе место с 30,7% голосов. По данным Франс Пресс, команда действующего президента Али Бонго Ондимбы отвергла обвинения Ондо Оссы в нарушениях на выборах.
Габон - бывшая французская колония. В Габоне работает множество французских компаний, в особенности, в горнодобывающем секторе, включая Eramet, занимающуюся добычей основного природного ресурса Габона, марганца, а также железнодорожными перевозками, уранодобывающая Orano, Air Liquide, TotalEnergies и другие. На территории страны находится одна из трех французских военных баз в Западной Африке, где дислоцируются порядка 350 солдат.
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