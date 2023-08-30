https://ria.ru/20230830/gabon-1893114149.html
Посольство в Габоне не получало информации о пострадавших россиянах
Посольство в Габоне не получало информации о пострадавших россиянах - РИА Новости, 30.08.2023
Посольство в Габоне не получало информации о пострадавших россиянах
Посольство России в Габоне не получало информации о пострадавших в результате переворота в стране гражданах РФ, сообщили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T11:46
2023-08-30T11:46
2023-08-30T12:28
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габон
попытка переворота в габоне
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Посольство России в Габоне не получало информации о пострадавших в результате переворота в стране гражданах РФ, сообщили РИА Новости в дипмиссии.Ранее в среду военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. При этом на данный момент остается неясным, какую именно политическую силу в стране поддерживают военные."Такой информации к нам не поступало", - сказали в посольстве, отвечая на вопрос о пострадавших в результате переворота россиянах.В среду утром действующий президент Габона Али Бонго Ондимба переизбран на пост главы государства, он набрал 64,2% голосов. Кандидат от оппозиции на выборах в Габоне академик Альберт Ондо Осса занял второе место с 30,7% голосов. По данным Франс Пресс, команда действующего президента Али Бонго Ондимбы отвергла обвинения Ондо Оссы в нарушениях на выборах.
https://ria.ru/20230830/gabon-1893110268.html
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в мире, россия, габон, попытка переворота в габоне
В мире, Россия, Габон, Попытка переворота в Габоне
Посольство в Габоне не получало информации о пострадавших россиянах
Посольство в Габоне не получало данные о пострадавших при перевороте россиянах
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Посольство России в Габоне не получало информации о пострадавших в результате переворота в стране гражданах РФ, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
Ранее в среду военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. При этом на данный момент остается неясным, какую именно политическую силу в стране поддерживают военные.
"Такой информации к нам не поступало", - сказали в посольстве, отвечая на вопрос о пострадавших в результате переворота россиянах.
В среду утром действующий президент Габона Али Бонго Ондимба переизбран на пост главы государства, он набрал 64,2% голосов. Кандидат от оппозиции на выборах в Габоне академик Альберт Ондо Осса занял второе место с 30,7% голосов. По данным Франс Пресс, команда действующего президента Али Бонго Ондимбы отвергла обвинения Ондо Оссы в нарушениях на выборах.
Жители Габона до утра отмечали захват власти военными в стране, пишут СМИ