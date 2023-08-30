https://ria.ru/20230830/gabon-1893100959.html
Боррель назвал события в Габоне тревожными
Боррель назвал события в Габоне тревожными - РИА Новости, 30.08.2023
Боррель назвал события в Габоне тревожными
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что обеспокоен сообщениями о событиях в Габоне, опасается, что это еще больше дестабилизирует обстановку в регионе. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T11:15
2023-08-30T11:15
2023-08-30T12:20
в мире
габон
испания
жозеп боррель
евросоюз
попытка переворота в габоне
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БРЮССЕЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что обеспокоен сообщениями о событиях в Габоне, опасается, что это еще больше дестабилизирует обстановку в регионе. "Информация тревожная, я узнал об этом сегодня рано утром. Если подтвердится, что это еще один военный переворот, то это усиливает нестабильность во всем регионе. Я не могу сказать больше, потому что у меня нет больше информации, но, если министры захотят это обсудить сегодня, мы обсудим", - сказал он перед началом неформальной встречи глав минобороны стран Евросоюза в Испании. Ранее в среду военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. При этом на данный момент остается неясным, какую именно политическую силу в стране поддерживает армия. В среду утром действующий президент Габона Али Бонго Ондимба переизбран на пост главы государства, он набрал 64,2% голосов. Кандидат от оппозиции на выборах в Габоне академик Альберт Ондо Осса занял второе место с 30,7% голосов. По данным Франс Пресс, команда действующего президента Али Бонго Ондимбы отвергла обвинения Ондо Оссы в нарушениях на выборах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, габон, испания, жозеп боррель, евросоюз, попытка переворота в габоне
В мире, Габон, Испания, Жозеп Боррель, Евросоюз, Попытка переворота в Габоне
Боррель назвал события в Габоне тревожными
Боррель: события в Габоне дестабилизируют ситуацию в регионе