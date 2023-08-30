https://ria.ru/20230830/gabon-1893088617.html

Во Франции заявили, что внимательно следят за ситуацией в Габоне

Во Франции заявили, что внимательно следят за ситуацией в Габоне - РИА Новости, 30.08.2023

Во Франции заявили, что внимательно следят за ситуацией в Габоне

Франция внимательно следит за ситуацией в Габоне после попытки государственного переворота в африканской стране, заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн,... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T10:57

2023-08-30T10:57

2023-08-30T10:57

в мире

габон

франция

элизабет борн

попытка переворота в габоне

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ПАРИЖ, 30 авг - РИА Новости. Франция внимательно следит за ситуацией в Габоне после попытки государственного переворота в африканской стране, заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн, выступая на ежегодной конференции послов во вторник. "Наша дипломатия столкнулась со многими кризисными ситуациями в этом году. Сегодня к ним также добавилась ситуация в Габоне, за которой мы внимательно следим. Сегодня Франция как никогда нуждается в своих дипломатах," - отметила Борн на выступлении, которое транслировалось в официальном аккаунте французского МИД в Twitter. Ранее в среду военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. При этом на данный момент остается неясным, какую именно политическую силу в стране поддерживают военные. Военные Габона заявили, что покончат с режимом в стране, в столице Либревиле была слышна стрельба. Они объявили, что границы Габона будут закрыты до дальнейшего уведомления. В среду утром действующий президент Габона Али Бонго Ондимба переизбран на пост главы государства, он набрал 64,2% голосов. Кандидат от оппозиции на выборах в Габоне академик Альберт Ондо Осса занял второе место с 30,7% голосов. По данным Франс Пресс, команда действующего президента Али Бонго Ондимбы отвергла обвинения Ондо Оссы в нарушениях на выборах. Габон – бывшая французская колония. В Габоне работает множество французских компаний, в особенности, в горнодобывающем секторе, включая Eramet, занимающююся добычей основного природного ресурса Габона, марганца, а также железнодорожными перевозками, уранодобывающая Orano, Air Liquide, TotalEnergies и другие. На территории страны находится одна из трех французских военных баз в Западной Африке, где дислоцируются порядка 350 солдат.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, габон, франция, элизабет борн, попытка переворота в габоне