https://ria.ru/20230830/gabon-1893088617.html
Во Франции заявили, что внимательно следят за ситуацией в Габоне
Во Франции заявили, что внимательно следят за ситуацией в Габоне - РИА Новости, 30.08.2023
Во Франции заявили, что внимательно следят за ситуацией в Габоне
Франция внимательно следит за ситуацией в Габоне после попытки государственного переворота в африканской стране, заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн,... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T10:57
2023-08-30T10:57
2023-08-30T10:57
в мире
габон
франция
элизабет борн
попытка переворота в габоне
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ПАРИЖ, 30 авг - РИА Новости. Франция внимательно следит за ситуацией в Габоне после попытки государственного переворота в африканской стране, заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн, выступая на ежегодной конференции послов во вторник. "Наша дипломатия столкнулась со многими кризисными ситуациями в этом году. Сегодня к ним также добавилась ситуация в Габоне, за которой мы внимательно следим. Сегодня Франция как никогда нуждается в своих дипломатах," - отметила Борн на выступлении, которое транслировалось в официальном аккаунте французского МИД в Twitter. Ранее в среду военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. При этом на данный момент остается неясным, какую именно политическую силу в стране поддерживают военные. Военные Габона заявили, что покончат с режимом в стране, в столице Либревиле была слышна стрельба. Они объявили, что границы Габона будут закрыты до дальнейшего уведомления. В среду утром действующий президент Габона Али Бонго Ондимба переизбран на пост главы государства, он набрал 64,2% голосов. Кандидат от оппозиции на выборах в Габоне академик Альберт Ондо Осса занял второе место с 30,7% голосов. По данным Франс Пресс, команда действующего президента Али Бонго Ондимбы отвергла обвинения Ондо Оссы в нарушениях на выборах. Габон – бывшая французская колония. В Габоне работает множество французских компаний, в особенности, в горнодобывающем секторе, включая Eramet, занимающююся добычей основного природного ресурса Габона, марганца, а также железнодорожными перевозками, уранодобывающая Orano, Air Liquide, TotalEnergies и другие. На территории страны находится одна из трех французских военных баз в Западной Африке, где дислоцируются порядка 350 солдат.
https://ria.ru/20230830/eramet-1893082846.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, габон, франция, элизабет борн, попытка переворота в габоне
В мире, Габон, Франция, Элизабет Борн, Попытка переворота в Габоне
Во Франции заявили, что внимательно следят за ситуацией в Габоне
Премьер Франции: Париж следит за ситуацией в Габоне после попытки переворота
ПАРИЖ, 30 авг - РИА Новости.
Франция внимательно следит за ситуацией в Габоне после попытки государственного переворота в африканской стране, заявила
премьер-министр Франции Элизабет Борн, выступая на ежегодной конференции послов во вторник.
"Наша дипломатия столкнулась со многими кризисными ситуациями в этом году. Сегодня к ним также добавилась ситуация в Габоне, за которой мы внимательно следим. Сегодня Франция как никогда нуждается в своих дипломатах," - отметила Борн на выступлении, которое транслировалось в официальном аккаунте французского МИД в Twitter.
Ранее в среду военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. При этом на данный момент остается неясным, какую именно политическую силу в стране поддерживают военные. Военные Габона заявили, что покончат с режимом в стране, в столице Либревиле была слышна стрельба. Они объявили, что границы Габона будут закрыты до дальнейшего уведомления.
В среду утром действующий президент Габона Али Бонго Ондимба переизбран на пост главы государства, он набрал 64,2% голосов. Кандидат от оппозиции на выборах в Габоне академик Альберт Ондо Осса занял второе место с 30,7% голосов. По данным Франс Пресс, команда действующего президента Али Бонго Ондимбы отвергла обвинения Ондо Оссы в нарушениях на выборах.
Габон – бывшая французская колония. В Габоне работает множество французских компаний, в особенности, в горнодобывающем секторе, включая Eramet, занимающююся добычей основного природного ресурса Габона, марганца, а также железнодорожными перевозками, уранодобывающая Orano, Air Liquide, TotalEnergies и другие. На территории страны находится одна из трех французских военных баз в Западной Африке
, где дислоцируются порядка 350 солдат.
Французская компания Eramet приостановила деятельность в Габоне, пишут СМИ