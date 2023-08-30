https://ria.ru/20230830/gabon-1893059171.html
Габонские военные закрыли границы страны
Габонские военные закрыли границы страны - РИА Новости, 30.08.2023
Габонские военные закрыли границы страны
Границы Габона будут закрыты до дальнейшего уведомления, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на военных. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T08:04
2023-08-30T08:04
2023-08-30T08:11
габон
в мире
попытка переворота в габоне
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Границы Габона будут закрыты до дальнейшего уведомления, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на военных."Границы Габона "закрыты до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении агентства.Военные Габона заявили, что покончат с режимом в стране, в столице Либревиле была слышна стрельба.Ранее в среду военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. При этом на данный момент остается неясным, какую именно политическую силу в стране поддерживают военные.В среду утром действующий президент Габона Али Бонго Ондимба переизбран на пост главы государства, он набрал 64,2% голосов. Кандидат от оппозиции на выборах в Габоне академик Альберт Ондо Осса занял второе место с 30,7% голосов. По данным Франс Пресс, команда действующего президента Али Бонго Ондимбы отвергла обвинения Ондо Оссы в нарушениях на выборах.
https://ria.ru/20230827/radioveschanie-1892582434.html
https://ria.ru/20230829/perevorot-1892883814.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
габон, в мире, попытка переворота в габоне
Габон, В мире, Попытка переворота в Габоне
Габонские военные закрыли границы страны
Габонские военные заявили о закрытии границ страны до дальнейшего уведомления
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.
Границы Габона будут закрыты до дальнейшего уведомления, передает агентство Франс Пресс
со ссылкой на военных.
"Границы Габона "закрыты до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении агентства.
В Габоне приостановили вещание телеканала France24 и радиостанции RFI
Военные Габона заявили, что покончат с режимом в стране, в столице Либревиле была слышна стрельба.
Ранее в среду военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. При этом на данный момент остается неясным, какую именно политическую силу в стране поддерживают военные.
В среду утром действующий президент Габона Али Бонго Ондимба переизбран на пост главы государства, он набрал 64,2% голосов. Кандидат от оппозиции на выборах в Габоне академик Альберт Ондо Осса занял второе место с 30,7% голосов. По данным Франс Пресс, команда действующего президента Али Бонго Ондимбы отвергла обвинения Ондо Оссы в нарушениях на выборах.
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