https://ria.ru/20230830/gabon-1893059171.html

Габонские военные закрыли границы страны

Габонские военные закрыли границы страны - РИА Новости, 30.08.2023

Габонские военные закрыли границы страны

Границы Габона будут закрыты до дальнейшего уведомления, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на военных. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T08:04

2023-08-30T08:04

2023-08-30T08:11

габон

в мире

попытка переворота в габоне

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Границы Габона будут закрыты до дальнейшего уведомления, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на военных."Границы Габона "закрыты до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении агентства.Военные Габона заявили, что покончат с режимом в стране, в столице Либревиле была слышна стрельба.Ранее в среду военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. При этом на данный момент остается неясным, какую именно политическую силу в стране поддерживают военные.В среду утром действующий президент Габона Али Бонго Ондимба переизбран на пост главы государства, он набрал 64,2% голосов. Кандидат от оппозиции на выборах в Габоне академик Альберт Ондо Осса занял второе место с 30,7% голосов. По данным Франс Пресс, команда действующего президента Али Бонго Ондимбы отвергла обвинения Ондо Оссы в нарушениях на выборах.

https://ria.ru/20230827/radioveschanie-1892582434.html

https://ria.ru/20230829/perevorot-1892883814.html

габон

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

габон, в мире, попытка переворота в габоне