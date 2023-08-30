Жизнь на краю Земли: чем удивляет самый северный архипелаг России

"На Земле Франца-Иосифа обитает 11 видов млекопитающих и одновременно уживаются и воспитывают свое потомство десятки тысяч птиц", — напомнили в РГО.

Здесь, например, белые медведи рожают и воспитывают своих малышей. Кроме того, здесь обитает редчайшее морское животное — нарвал, или морской единорог.