Жизнь на краю Земли: чем удивляет самый северный архипелаг России

Удивительная Земля Франца-Иосифа: кто там живет и как туда попасть туристам
Эти земли случайно нашли полярники австро-венгерской экспедиции. Но еще задолго до этого, в XVIII веке, о существовании ледяного архипелага у Северного полюса говорил русский ученый Михаил Ломоносов.
Эти земли случайно нашли полярники австро-венгерской экспедиции. Но еще задолго до этого, в XVIII веке, о существовании ледяного архипелага у Северного полюса говорил русский ученый Михаил Ломоносов.
"На Земле Франца-Иосифа обитает 11 видов млекопитающих и одновременно уживаются и воспитывают свое потомство десятки тысяч птиц", — напомнили в РГО.
Здесь, например, белые медведи рожают и воспитывают своих малышей. Кроме того, здесь обитает редчайшее морское животное — нарвал, или морской единорог.
"На Земле Франца-Иосифа обитает 11 видов млекопитающих и одновременно уживаются и воспитывают свое потомство десятки тысяч птиц", — напомнили в РГО.
Здесь, например, белые медведи рожают и воспитывают своих малышей. Кроме того, здесь обитает редчайшее морское животное — нарвал, или морской единорог.
Земля Франца-Иосифа состоит из более чем 190 островов. Территориально архипелаг относится к Архангельской области.
Земля Франца-Иосифа состоит из более чем 190 островов. Территориально архипелаг относится к Архангельской области.
Одно из важных мест архипелага — бухта Тихая на острове Гукера.
Одно из важных мест архипелага — бухта Тихая на острове Гукера.
Это комплекс строений на полярной станции.
Здесь организован музей под открытым небом с жилыми, техническими объектами, памятными знаками.
Здесь организован музей под открытым небом с жилыми, техническими объектами, памятными знаками.
Уникальна тут и природа. "В хорошую погоду во всем величии можно наблюдать огромный ледник, впервые описанный участниками экспедиции Седова", — уточняют на сайте нацпарка "Русская Арктика", к которому относится Земля Франца-Иосифа.
Уникальна тут и природа. "В хорошую погоду во всем величии можно наблюдать огромный ледник, впервые описанный участниками экспедиции Седова", — уточняют на сайте нацпарка "Русская Арктика", к которому относится Земля Франца-Иосифа.
Крупнейшее на архипелаге лежбище атлантических моржей находится в районе острова Аполлонова. Одновременно порой здесь собираются до тысячи этих морских животных. Летом они и на берег могут выйти. Также много моржей и в районе острова Столички. В обоих случаях это объясняется богатым моллюсками мелководьем.
Крупнейшее на архипелаге лежбище атлантических моржей находится в районе острова Аполлонова. Одновременно порой здесь собираются до тысячи этих морских животных. Летом они и на берег могут выйти. Также много моржей и в районе острова Столички. В обоих случаях это объясняется богатым моллюсками мелководьем.
Песцов порой называют главными хулиганами Арктики. Этот симпатичный зверек не особо сторонится людей, может и еду украсть.
Песцов порой называют главными хулиганами Арктики. Этот симпатичный зверек не особо сторонится людей, может и еду украсть.
Есть на архипелаге и птичьи базары. Обитают тут, например, люрики — небольшие пернатые из семейства чистиковых.
Есть на архипелаге и птичьи базары. Обитают тут, например, люрики — небольшие пернатые из семейства чистиковых.
Остров Брош архипелага Земля Франца-Иосифа находится рядом с мысом острова Куна. Старейшее здание Земли Франца Иосифа — "Дом Эйры". Его на острове Белл возвели еще в 1881 году.
Остров Брош архипелага Земля Франца-Иосифа находится рядом с мысом острова Куна. Старейшее здание Земли Франца Иосифа — "Дом Эйры". Его на острове Белл возвели еще в 1881 году.
Туристы могут попасть на Землю Франца-Иосифа, но это сложно и дорого. Например, стоимость участия в 22-дневной экспедиции на паруснике Eldorado — 850 тысяч рублей. Если выбрать атомный ледокол, то придется заплатить 2,2 миллиона, если экспедиционное судно Ocean Adventurer — более 1,1 миллиона. Туры, как правило, начинаются из Мурманска, авиабилеты оплачиваются отдельно.
Туристы могут попасть на Землю Франца-Иосифа, но это сложно и дорого. Например, стоимость участия в 22-дневной экспедиции на паруснике Eldorado — 850 тысяч рублей. Если выбрать атомный ледокол, то придется заплатить 2,2 миллиона, если экспедиционное судно Ocean Adventurer — более 1,1 миллиона. Туры, как правило, начинаются из Мурманска, авиабилеты оплачиваются отдельно.