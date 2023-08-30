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Жизнь на краю Земли: чем удивляет самый северный архипелаг России - РИА Новости, 30.08.2023
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Туризм
 
13:00 30.08.2023 (обновлено: 18:20 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/frantsa-iosifa-1890233990.html
Жизнь на краю Земли: чем удивляет самый северный архипелаг России
Жизнь на краю Земли: чем удивляет самый северный архипелаг России - РИА Новости, 30.08.2023
Жизнь на краю Земли: чем удивляет самый северный архипелаг России
Сегодня, 30 августа, исполняется 150 лет со дня открытия Земли Франца-Иосифа, самого северного архипелага России. В юбилейный год сюда отправилась научная... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T13:00
2023-08-30T18:20
фото
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туристы
земля франца-иосифа
русское географическое общество
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Сегодня, 30 августа, исполняется 150 лет со дня открытия Земли Франца-Иосифа, самого северного архипелага России. В юбилейный год сюда отправилась научная экспедиция Русского географического общества, организованная с целью проведения комплексных исследований. Попасть сюда непросто, это самый труднодоступный из архипелагов Евразии, расположенный за полярным кругом. Об этом месте, его уникальных обитателях и перспективах туризма — в фотоленте РИА Новости.
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Жизнь на краю Земли: чем удивляет самый северный архипелаг России

Удивительная Земля Франца-Иосифа: кто там живет и как туда попасть туристам

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Сегодня, 30 августа, исполняется 150 лет со дня открытия Земли Франца-Иосифа, самого северного архипелага России. В юбилейный год сюда отправилась научная экспедиция Русского географического общества, организованная с целью проведения комплексных исследований. Попасть сюда непросто, это самый труднодоступный из архипелагов Евразии, расположенный за полярным кругом. Об этом месте, его уникальных обитателях и перспективах туризма — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанк

Эти земли случайно нашли полярники австро-венгерской экспедиции. Но еще задолго до этого, в XVIII веке, о существовании ледяного архипелага у Северного полюса говорил русский ученый Михаил Ломоносов.

Ландшафт острова Белл архипелага Земля Франца-Иосифа

Эти земли случайно нашли полярники австро-венгерской экспедиции. Но еще задолго до этого, в XVIII веке, о существовании ледяного архипелага у Северного полюса говорил русский ученый Михаил Ломоносов.

© РИА Новости / Илья Тимин
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1 из 12
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

"На Земле Франца-Иосифа обитает 11 видов млекопитающих и одновременно уживаются и воспитывают свое потомство десятки тысяч птиц", — напомнили в РГО.

Здесь, например, белые медведи рожают и воспитывают своих малышей. Кроме того, здесь обитает редчайшее морское животное — нарвал, или морской единорог.

Белая медведица с медвежонком в районе архипелага Земля Франца-Иосифа в Баренцевом море

"На Земле Франца-Иосифа обитает 11 видов млекопитающих и одновременно уживаются и воспитывают свое потомство десятки тысяч птиц", — напомнили в РГО.

Здесь, например, белые медведи рожают и воспитывают своих малышей. Кроме того, здесь обитает редчайшее морское животное — нарвал, или морской единорог.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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2 из 12
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанк

Земля Франца-Иосифа состоит из более чем 190 островов. Территориально архипелаг относится к Архангельской области.

Айсберг и яхта Alter Ego у берегов одного из островов архипелага Земля Франца-Иосифа

Земля Франца-Иосифа состоит из более чем 190 островов. Территориально архипелаг относится к Архангельской области.

© РИА Новости / Илья Тимин
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3 из 12
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанк

Одно из важных мест архипелага — бухта Тихая на острове Гукера.

Остров Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа

Одно из важных мест архипелага — бухта Тихая на острове Гукера.

© РИА Новости / Илья Тимин
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4 из 12
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанк

Это комплекс строений на полярной станции.

Комплекс строений на полярной станции Бухта Тихая на острове Гукера в составе архипелага Земля Франца-Иосифа

Это комплекс строений на полярной станции.

© РИА Новости / Павел Львов
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5 из 12
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанк

Здесь организован музей под открытым небом с жилыми, техническими объектами, памятными знаками.

Комплекс строений полярной станции в бухте Тихая на острове Гукера в составе архипелага Земля Франца-Иосифа

Здесь организован музей под открытым небом с жилыми, техническими объектами, памятными знаками.

© РИА Новости / Павел Львов
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6 из 12
© РИА Новости / Вера Костамо | Перейти в медиабанк

Уникальна тут и природа. "В хорошую погоду во всем величии можно наблюдать огромный ледник, впервые описанный участниками экспедиции Седова", — уточняют на сайте нацпарка "Русская Арктика", к которому относится Земля Франца-Иосифа.

Белый медведь на территории полярной станции на берегу бухты Тихая на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа

Уникальна тут и природа. "В хорошую погоду во всем величии можно наблюдать огромный ледник, впервые описанный участниками экспедиции Седова", — уточняют на сайте нацпарка "Русская Арктика", к которому относится Земля Франца-Иосифа.

© РИА Новости / Вера Костамо
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7 из 12
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанк

Крупнейшее на архипелаге лежбище атлантических моржей находится в районе острова Аполлонова. Одновременно порой здесь собираются до тысячи этих морских животных. Летом они и на берег могут выйти. Также много моржей и в районе острова Столички. В обоих случаях это объясняется богатым моллюсками мелководьем.

Лежбище моржей на берегу одного из островов архипелага Земля Франца-Иосифа

Крупнейшее на архипелаге лежбище атлантических моржей находится в районе острова Аполлонова. Одновременно порой здесь собираются до тысячи этих морских животных. Летом они и на берег могут выйти. Также много моржей и в районе острова Столички. В обоих случаях это объясняется богатым моллюсками мелководьем.

© РИА Новости / Илья Тимин
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8 из 12
© РИА Новости / Вера Костамо | Перейти в медиабанк

Песцов порой называют главными хулиганами Арктики. Этот симпатичный зверек не особо сторонится людей, может и еду украсть.

Песец на одном из островов архипелага Земля Франца-Иосифа

Песцов порой называют главными хулиганами Арктики. Этот симпатичный зверек не особо сторонится людей, может и еду украсть.

© РИА Новости / Вера Костамо
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9 из 12
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанк

Есть на архипелаге и птичьи базары. Обитают тут, например, люрики — небольшие пернатые из семейства чистиковых.

Люрики на льдине у берега одного из островов архипелага Земля Франца-Иосифа

Есть на архипелаге и птичьи базары. Обитают тут, например, люрики — небольшие пернатые из семейства чистиковых.

© РИА Новости / Илья Тимин
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10 из 12
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанк

Остров Брош архипелага Земля Франца-Иосифа находится рядом с мысом острова Куна. Старейшее здание Земли Франца Иосифа — "Дом Эйры". Его на острове Белл возвели еще в 1881 году.

Остров Брош архипелага Земля Франца-Иосифа

Остров Брош архипелага Земля Франца-Иосифа находится рядом с мысом острова Куна. Старейшее здание Земли Франца Иосифа — "Дом Эйры". Его на острове Белл возвели еще в 1881 году.

© РИА Новости / Илья Тимин
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11 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Туристы могут попасть на Землю Франца-Иосифа, но это сложно и дорого. Например, стоимость участия в 22-дневной экспедиции на паруснике Eldorado — 850 тысяч рублей. Если выбрать атомный ледокол, то придется заплатить 2,2 миллиона, если экспедиционное судно Ocean Adventurer — более 1,1 миллиона. Туры, как правило, начинаются из Мурманска, авиабилеты оплачиваются отдельно.

Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане

Туристы могут попасть на Землю Франца-Иосифа, но это сложно и дорого. Например, стоимость участия в 22-дневной экспедиции на паруснике Eldorado — 850 тысяч рублей. Если выбрать атомный ледокол, то придется заплатить 2,2 миллиона, если экспедиционное судно Ocean Adventurer — более 1,1 миллиона. Туры, как правило, начинаются из Мурманска, авиабилеты оплачиваются отдельно.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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12 из 12
 
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