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В Киеве считают, что ВСУ надо 60 истребителей F-16 - РИА Новости, 30.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:58 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/f-16-1893271579.html
В Киеве считают, что ВСУ надо 60 истребителей F-16
В Киеве считают, что ВСУ надо 60 истребителей F-16 - РИА Новости, 30.08.2023
В Киеве считают, что ВСУ надо 60 истребителей F-16
Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Киеву для выполнения задач достаточно 60 истребителей F-16. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T20:58
2023-08-30T20:58
специальная военная операция на украине
киев
украина
россия
сергей лавров
f-16
пентагон
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Киеву для выполнения задач достаточно 60 истребителей F-16. Ранее он заявлял, что что для этих целей необходимо около 200 многоцелевых самолетов, которыми могут стать F-16. "Пусть 60 самолетов… Если они будут рассредоточены по разным оперативным аэродромам, где-то там между ними будут советские истребители. Оперативно вылетели, уничтожили, сели. Так хватит ли этих 60? Думаю, для таких задач достаточно было бы", - сказал Игнат в интервью телеканалу "Общественное". Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
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киев, украина, россия, сергей лавров, f-16, пентагон
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Россия, Сергей Лавров, F-16, Пентагон
В Киеве считают, что ВСУ надо 60 истребителей F-16

Советник ВС ВСУ: Киеву для выполнения задач достаточно 60 истребителей F-16

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookГруппа из четырех истребителей F-16 Fighting Falcon ВВС США
Группа из четырех истребителей F-16 Fighting Falcon ВВС США - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Группа из четырех истребителей F-16 Fighting Falcon ВВС США. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Киеву для выполнения задач достаточно 60 истребителей F-16.
Ранее он заявлял, что что для этих целей необходимо около 200 многоцелевых самолетов, которыми могут стать F-16.
«
"Пусть 60 самолетов… Если они будут рассредоточены по разным оперативным аэродромам, где-то там между ними будут советские истребители. Оперативно вылетели, уничтожили, сели. Так хватит ли этих 60? Думаю, для таких задач достаточно было бы", - сказал Игнат в интервью телеканалу "Общественное".
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаРоссияСергей ЛавровF-16Пентагон
 
 
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