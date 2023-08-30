В Киеве считают, что ВСУ надо 60 истребителей F-16
Советник ВС ВСУ: Киеву для выполнения задач достаточно 60 истребителей F-16
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookГруппа из четырех истребителей F-16 Fighting Falcon ВВС США
Группа из четырех истребителей F-16 Fighting Falcon ВВС США. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Киеву для выполнения задач достаточно 60 истребителей F-16.
Ранее он заявлял, что что для этих целей необходимо около 200 многоцелевых самолетов, которыми могут стать F-16.
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"Пусть 60 самолетов… Если они будут рассредоточены по разным оперативным аэродромам, где-то там между ними будут советские истребители. Оперативно вылетели, уничтожили, сели. Так хватит ли этих 60? Думаю, для таких задач достаточно было бы", - сказал Игнат в интервью телеканалу "Общественное".
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.