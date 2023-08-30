https://ria.ru/20230830/f-16-1893271579.html

В Киеве считают, что ВСУ надо 60 истребителей F-16

В Киеве считают, что ВСУ надо 60 истребителей F-16 - РИА Новости, 30.08.2023

В Киеве считают, что ВСУ надо 60 истребителей F-16

Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Киеву для выполнения задач достаточно 60 истребителей F-16. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T20:58

2023-08-30T20:58

2023-08-30T20:58

специальная военная операция на украине

киев

украина

россия

сергей лавров

f-16

пентагон

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Киеву для выполнения задач достаточно 60 истребителей F-16. Ранее он заявлял, что что для этих целей необходимо около 200 многоцелевых самолетов, которыми могут стать F-16. "Пусть 60 самолетов… Если они будут рассредоточены по разным оперативным аэродромам, где-то там между ними будут советские истребители. Оперативно вылетели, уничтожили, сели. Так хватит ли этих 60? Думаю, для таких задач достаточно было бы", - сказал Игнат в интервью телеканалу "Общественное". Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ria.ru/20230829/postavki-1892923069.html

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киев, украина, россия, сергей лавров, f-16, пентагон