https://ria.ru/20230830/evropa-1893047463.html

В Европе испугались нового "троянского коня" Путина

В Европе испугались нового "троянского коня" Путина - РИА Новости, 30.08.2023

В Европе испугались нового "троянского коня" Путина

Сербия в случае получения членства в ЕС окажется "троянским конем" России в Европе, заявила CNN эксперт по Балканам Европейского совета по международным... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T04:09

2023-08-30T04:09

2023-08-30T12:29

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Сербия в случае получения членства в ЕС окажется "троянским конем" России в Европе, заявила CNN эксперт по Балканам Европейского совета по международным отношениям Майда Руге.Как говорится в статье телеканала, после начала спецоперации на Украине США и ЕС "ускорили поворот" к Сербии, стремясь вывести ее президента Александра Вучича "из орбиты" России. Для этого западные дипломаты пообещали стране "более быстрый путь" к членству в Евросоюзе, угрожая в противном случае ее изоляцией.Однако спустя 18 месяцев некоторые наблюдатели говорят, что нынешний подход, основанный на использовании "пряника без кнута", не может достичь своих целей, пишет CNN. Так, Сербия отказалась поддержать европейские санкции в отношении России, продолжая преследовать свои собственные интересы в регионе."Предполагая, что мы каким-то чудесным образом примем Сербию в ЕС, с таким правительством вы практически введете в ЕС еще одного российского троянского коня, как вы это сделали в лице (премьера Венгрии. — Прим. ред.) Орбана", — пожаловалась Руге в беседе с телеканалом.По ее утверждению, таким образом Запад импортирует "российское влияние" в Европу.В свою очередь, председатель парламентского комитета по иностранным делам Великобритании Алисия Кернс посетовала, что западные дипломаты, похоже, верят, что приближают таким образом Сербию к ЕС и НАТО, однако, по ее словам, этого не видно "на местах", а президент Вучич "смеется" в лицо Западу.Ранее Вучич на встрече с российским послом Александром Боцан-Харченко подтвердил курс Белграда на сохранение гармоничных отношений с Россией.

https://ria.ru/20230822/vuchich-1891410371.html

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в мире, сербия, россия, европа, александр вучич, евросоюз, европейский совет, нато