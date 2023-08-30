Рейтинг@Mail.ru
В Европе испугались нового "троянского коня" Путина - РИА Новости, 30.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:09 30.08.2023 (обновлено: 12:29 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/evropa-1893047463.html
В Европе испугались нового "троянского коня" Путина
В Европе испугались нового "троянского коня" Путина - РИА Новости, 30.08.2023
В Европе испугались нового "троянского коня" Путина
Сербия в случае получения членства в ЕС окажется "троянским конем" России в Европе, заявила CNN эксперт по Балканам Европейского совета по международным... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T04:09
2023-08-30T12:29
в мире
сербия
россия
европа
александр вучич
евросоюз
европейский совет
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Сербия в случае получения членства в ЕС окажется "троянским конем" России в Европе, заявила CNN эксперт по Балканам Европейского совета по международным отношениям Майда Руге.Как говорится в статье телеканала, после начала спецоперации на Украине США и ЕС "ускорили поворот" к Сербии, стремясь вывести ее президента Александра Вучича "из орбиты" России. Для этого западные дипломаты пообещали стране "более быстрый путь" к членству в Евросоюзе, угрожая в противном случае ее изоляцией.Однако спустя 18 месяцев некоторые наблюдатели говорят, что нынешний подход, основанный на использовании "пряника без кнута", не может достичь своих целей, пишет CNN. Так, Сербия отказалась поддержать европейские санкции в отношении России, продолжая преследовать свои собственные интересы в регионе."Предполагая, что мы каким-то чудесным образом примем Сербию в ЕС, с таким правительством вы практически введете в ЕС еще одного российского троянского коня, как вы это сделали в лице (премьера Венгрии. — Прим. ред.) Орбана", — пожаловалась Руге в беседе с телеканалом.По ее утверждению, таким образом Запад импортирует "российское влияние" в Европу.В свою очередь, председатель парламентского комитета по иностранным делам Великобритании Алисия Кернс посетовала, что западные дипломаты, похоже, верят, что приближают таким образом Сербию к ЕС и НАТО, однако, по ее словам, этого не видно "на местах", а президент Вучич "смеется" в лицо Западу.Ранее Вучич на встрече с российским послом Александром Боцан-Харченко подтвердил курс Белграда на сохранение гармоничных отношений с Россией.
https://ria.ru/20230822/vuchich-1891410371.html
https://ria.ru/20230821/lidery-1891186838.html
сербия
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, россия, европа, александр вучич, евросоюз, европейский совет, нато
В мире, Сербия, Россия, Европа, Александр Вучич, Евросоюз, Европейский совет, НАТО
В Европе испугались нового "троянского коня" Путина

Европейский эксперт назвала Сербию троянским конем России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Сербия в случае получения членства в ЕС окажется "троянским конем" России в Европе, заявила CNN эксперт по Балканам Европейского совета по международным отношениям Майда Руге.
Как говорится в статье телеканала, после начала спецоперации на Украине США и ЕС "ускорили поворот" к Сербии, стремясь вывести ее президента Александра Вучича "из орбиты" России. Для этого западные дипломаты пообещали стране "более быстрый путь" к членству в Евросоюзе, угрожая в противном случае ее изоляцией.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Источник: Вучич призвал вычеркнуть санкции из заявления "Афинского саммита"
22 августа, 00:58
Однако спустя 18 месяцев некоторые наблюдатели говорят, что нынешний подход, основанный на использовании "пряника без кнута", не может достичь своих целей, пишет CNN. Так, Сербия отказалась поддержать европейские санкции в отношении России, продолжая преследовать свои собственные интересы в регионе.
"Предполагая, что мы каким-то чудесным образом примем Сербию в ЕС, с таким правительством вы практически введете в ЕС еще одного российского троянского коня, как вы это сделали в лице (премьера Венгрии. — Прим. ред.) Орбана", — пожаловалась Руге в беседе с телеканалом.
По ее утверждению, таким образом Запад импортирует "российское влияние" в Европу.
В свою очередь, председатель парламентского комитета по иностранным делам Великобритании Алисия Кернс посетовала, что западные дипломаты, похоже, верят, что приближают таким образом Сербию к ЕС и НАТО, однако, по ее словам, этого не видно "на местах", а президент Вучич "смеется" в лицо Западу.
Ранее Вучич на встрече с российским послом Александром Боцан-Харченко подтвердил курс Белграда на сохранение гармоничных отношений с Россией.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Пушков назвал двух европейских лидеров, которые не испугались США
21 августа, 06:17
 
В миреСербияРоссияЕвропаАлександр ВучичЕвросоюзЕвропейский советНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала