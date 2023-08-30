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Курс евро превысил 105 рублей впервые с 16 августа
Курс евро превысил 105 рублей впервые с 16 августа - РИА Новости, 30.08.2023
Курс евро превысил 105 рублей впервые с 16 августа
Рубль усиливает снижение к евро, который на фоне укрепления на форексе превысил 105 рублей впервые с 16 августа, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T16:37
2023-08-30T16:37
2023-08-30T18:06
экономика
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Рубль усиливает снижение к евро, который на фоне укрепления на форексе превысил 105 рублей впервые с 16 августа, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 16.32 мск рос на 64 копейки, до 96,09 рубля, евро – на 1,34 рубля, до 104,97 рубля, юаня – на 7 копеек, до 13,16 рубля. Минутами ранее евро поднимался до 105,04 рубля – впервые с 16 августа. На форексе евро после 15.00 мск прибавил около 0,5 цента - до 1,093 доллара – на фоне слабой американской отчетности по динамике ВВП и рынку труда.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс евро превысил 105 рублей впервые с 16 августа
Курс евро на Московской бирже превысил 105 рублей впервые с 16 августа
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.
Рубль усиливает снижение к евро, который на фоне укрепления на форексе превысил 105 рублей впервые с 16 августа, следует из данных Московской биржи
.
Курс доллара расчетами "завтра" на 16.32 мск рос на 64 копейки, до 96,09 рубля, евро – на 1,34 рубля, до 104,97 рубля, юаня – на 7 копеек, до 13,16 рубля. Минутами ранее евро поднимался до 105,04 рубля – впервые с 16 августа.
На форексе евро после 15.00 мск прибавил около 0,5 цента - до 1,093 доллара – на фоне слабой американской отчетности по динамике ВВП и рынку труда.