https://ria.ru/20230830/evro-1893207067.html

Курс евро превысил 105 рублей впервые с 16 августа

Курс евро превысил 105 рублей впервые с 16 августа - РИА Новости, 30.08.2023

Курс евро превысил 105 рублей впервые с 16 августа

Рубль усиливает снижение к евро, который на фоне укрепления на форексе превысил 105 рублей впервые с 16 августа, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T16:37

2023-08-30T16:37

2023-08-30T18:06

экономика

московская биржа

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Рубль усиливает снижение к евро, который на фоне укрепления на форексе превысил 105 рублей впервые с 16 августа, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 16.32 мск рос на 64 копейки, до 96,09 рубля, евро – на 1,34 рубля, до 104,97 рубля, юаня – на 7 копеек, до 13,16 рубля. Минутами ранее евро поднимался до 105,04 рубля – впервые с 16 августа. На форексе евро после 15.00 мск прибавил около 0,5 цента - до 1,093 доллара – на фоне слабой американской отчетности по динамике ВВП и рынку труда.

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, московская биржа