https://ria.ru/20230830/eramet-1893082846.html

Французская компания Eramet приостановила деятельность в Габоне, пишут СМИ

Французская компания Eramet приостановила деятельность в Габоне, пишут СМИ - РИА Новости, 30.08.2023

Французская компания Eramet приостановила деятельность в Габоне, пишут СМИ

Французская горнодобывающая компания Eramet приостановила операции в Габоне на фоне попытки госпереворота, сообщило агентство Рейтер. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T10:38

2023-08-30T10:38

2023-08-30T11:28

в мире

габон

попытка переворота в габоне

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ПАРИЖ, 30 авг — РИА Новости. Французская горнодобывающая компания Eramet приостановила операции в Габоне на фоне попытки госпереворота, сообщило агентство Рейтер."С сегодняшнего утра деятельность компаний Comilog и Setrag была прекращена, а железнодорожное сообщение приостановлено", — цитируют журналисты заявление официального представителя Eramet. В Габоне с 1953 года работает филиал Eramet — "Горнодобывающая компания Огове" (Comilog), а с 2003 года она также сотрудничает с Трансгабонским обществом управления железными дорогами (Setrag), занимаясь транспортировкой руды и древесины. Comilog является одним из ведущих производителей продукции на основе марганца. В среду утром стало известно о победе на выборах действующего президента Габона Али Бонго Ондимбы, набравшего 64,2 процента голосов. Представитель оппозиции академик Альберт Ондо Осса набрал 30,7 процента. Позже габонские военные объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Они также заявили, что покончат с режимом в стране, в столице Либревиль была слышна стрельба. Кроме того, было объявлено, что границы Габона будут закрыты до дальнейшего уведомления. Военные также пообещали соблюдать обязательства страны перед международным сообществом. Габон входит в объединение стран-экспортеров нефти ОПЕК+.

https://ria.ru/20230827/radioveschanie-1892582434.html

габон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, габон, попытка переворота в габоне