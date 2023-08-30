https://ria.ru/20230830/eksport-1893208866.html

"Комос групп" увеличила экспорт молочной продукции в 2,7 раза

"Комос групп" увеличила экспорт молочной продукции в 2,7 раза - РИА Новости, 30.08.2023

"Комос групп" увеличила экспорт молочной продукции в 2,7 раза

Агрохолдинг "Комос групп" (торговые марки "Село Зеленое", "Молочная речка") с января по август 2023 года увеличил поставки на экспорт молочной продукции в 2,7... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T16:44

2023-08-30T16:44

2023-08-30T16:48

экономика

россия

комос групп

swift

африка

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Агрохолдинг "Комос групп" (торговые марки "Село Зеленое", "Молочная речка") с января по август 2023 года увеличил поставки на экспорт молочной продукции в 2,7 раза, до почти 3 тысяч тонн, сообщил исполнительный директор ООО "Комос Групп" Кирилл Чечин. "За восемь месяцев 2021 года мы отгрузили за пределы РФ порядка 900 тонн, за аналогичный период 2022 - 1100 тонн, в этом году за восемь месяцев отгрузили почти 3 тысячи тонн", - сообщил Чечин в ходе конференции "Меры повышения конкурентоспособности российских экспортеров продукции АПК". Примерно половина поставленной продукции пришлась на сырьевую продукцию, остальное - товары под брендами компании. "Наш ориентир по экспорту – 6 тысяч тонн продукции молочной отрасли", - сообщил Чечин. Комментируя меры господдержки, которые могли бы поддержать отечественный аграрный экспорт, он заметил, что они необходимы для продукции с высокой пищевой зависимостью – это, например, кисломолочные продукты и мороженое. В отношении логистики стала бы полезной возможность выбора поставщиком мер и доли компенсации транспортных издержек самостоятельно, а быструю и дешевую логистику могла бы обеспечить сеть хабов по всей стране. Чечин также обратил внимание на сложности поставок в страны Африки - планы по контрактам со странами континента у компании есть, но пока не ясно, как получать платежи за свою продукцию. "Непонятно, как деньги забирать: SWIFT не работает, сама зона не рублевая и не юаневая. Думаю, было бы правильно, если бы Россия возглавила бы эту историю посредством организации, может быть, собственной компании, которая бы на территории Африки нашу продукцию покупала и распространяла, проводя с нами расчеты. Самостоятельно пройти путь мы не сможем", - сказал глава компании. "Комос групп" – один из крупнейших агрохолдингов России, объединяющий предприятия, которые производят молоко, молочную и кисломолочную продукцию, мясо и мясную продукцию, яйца, полуфабрикаты.

https://ria.ru/20230825/dzhin-1892115260.html

https://ria.ru/20230824/eksport-1891985340.html

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экономика, россия, комос групп, swift, африка