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В Ясиноватой взорвался украинский дрон
В Ясиноватой взорвался украинский дрон - РИА Новости, 30.08.2023
В Ясиноватой взорвался украинский дрон
Украинский беспилотник взорвался в 13.00 в Ясиноватой, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T15:02
2023-08-30T15:02
2023-08-30T16:42
специальная военная операция на украине
ясиноватая
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинский беспилотник взорвался в 13.00 в Ясиноватой, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 13.00 - населенный пункт Ясиноватая: детонация БПЛА", - говорится в сообщении представительства.В ведомстве позже сообщили, что детонация беспилотника произошла на территории "Ясиноватского агрокомбината". О последствиях пока ничего не известно.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
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украина
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РИА Новости
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ясиноватая, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Украина, Донецкая Народная Республика
В Ясиноватой взорвался украинский дрон
Представительство ДНР: в Ясиноватой взорвался украинский беспилотник