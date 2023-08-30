Рейтинг@Mail.ru
В Ясиноватой взорвался украинский дрон - РИА Новости, 30.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:02 30.08.2023 (обновлено: 16:42 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/dron-1893178182.html
В Ясиноватой взорвался украинский дрон
В Ясиноватой взорвался украинский дрон - РИА Новости, 30.08.2023
В Ясиноватой взорвался украинский дрон
Украинский беспилотник взорвался в 13.00 в Ясиноватой, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T15:02
2023-08-30T16:42
специальная военная операция на украине
ясиноватая
украина
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874558853_0:109:3077:1840_1920x0_80_0_0_9d5b818d247f68e8647cb6df22099d2e.jpg
ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинский беспилотник взорвался в 13.00 в Ясиноватой, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 13.00 - населенный пункт Ясиноватая: детонация БПЛА", - говорится в сообщении представительства.В ведомстве позже сообщили, что детонация беспилотника произошла на территории "Ясиноватского агрокомбината". О последствиях пока ничего не известно.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
ясиноватая
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874558853_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_6e50937b99cc14fa7c0640c5dc38551b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ясиноватая, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Украина, Донецкая Народная Республика
В Ясиноватой взорвался украинский дрон

Представительство ДНР: в Ясиноватой взорвался украинский беспилотник

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты запускают дрон
Украинские солдаты запускают дрон - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты запускают дрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинский беспилотник взорвался в 13.00 в Ясиноватой, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 13.00 - населенный пункт Ясиноватая: детонация БПЛА", - говорится в сообщении представительства.
В ведомстве позже сообщили, что детонация беспилотника произошла на территории "Ясиноватского агрокомбината". О последствиях пока ничего не известно.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
29 августа, 15:02
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала