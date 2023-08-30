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В Ясиноватой взорвался украинский дрон

В Ясиноватой взорвался украинский дрон - РИА Новости, 30.08.2023

В Ясиноватой взорвался украинский дрон

Украинский беспилотник взорвался в 13.00 в Ясиноватой, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T15:02

2023-08-30T15:02

2023-08-30T16:42

специальная военная операция на украине

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинский беспилотник взорвался в 13.00 в Ясиноватой, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 13.00 - населенный пункт Ясиноватая: детонация БПЛА", - говорится в сообщении представительства.В ведомстве позже сообщили, что детонация беспилотника произошла на территории "Ясиноватского агрокомбината". О последствиях пока ничего не известно.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

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ясиноватая, украина, донецкая народная республика