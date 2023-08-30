https://ria.ru/20230830/donetsk-1893078129.html

ВСУ выпустили ракету из РСЗО по центру Донецка

ВСУ выпустили ракету из РСЗО по центру Донецка - РИА Новости, 30.08.2023

ВСУ выпустили ракету из РСЗО по центру Донецка

Украинские войска выпустили одну ракету из РСЗО по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T10:12

2023-08-30T10:12

2023-08-30T10:12

специальная военная операция на украине

донецк

украина

происшествия

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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили одну ракету из РСЗО по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:45 (совпадает с мск) - населенный пункт Курахово – город Донецк (Ворошиловский район): выпущено 1 ракета из РСЗО", - говорится в сообщении. Тип РСЗО не уточняется.

https://ria.ru/20230830/ukraina-1893049736.html

донецк

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, украина, происшествия