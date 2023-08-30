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ВСУ выпустили ракету из РСЗО по центру Донецка - РИА Новости, 30.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:12 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/donetsk-1893078129.html
ВСУ выпустили ракету из РСЗО по центру Донецка
ВСУ выпустили ракету из РСЗО по центру Донецка - РИА Новости, 30.08.2023
ВСУ выпустили ракету из РСЗО по центру Донецка
Украинские войска выпустили одну ракету из РСЗО по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T10:12
2023-08-30T10:12
специальная военная операция на украине
донецк
украина
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили одну ракету из РСЗО по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:45 (совпадает с мск) - населенный пункт Курахово – город Донецк (Ворошиловский район): выпущено 1 ракета из РСЗО", - говорится в сообщении. Тип РСЗО не уточняется.
https://ria.ru/20230830/ukraina-1893049736.html
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донецк, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Происшествия
ВСУ выпустили ракету из РСЗО по центру Донецка

ВСУ выпустили ракету из РСЗО по Ворошиловскому району Донецка

© РИА Новости / Таисия ЛисковецРазбитое стекло
Разбитое стекло - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Разбитое стекло. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили одну ракету из РСЗО по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:45 (совпадает с мск) - населенный пункт Курахово – город Донецк (Ворошиловский район): выпущено 1 ракета из РСЗО", - говорится в сообщении. Тип РСЗО не уточняется.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкУкраинаПроисшествия
 
 
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