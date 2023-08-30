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При ночном обстреле Донецка повреждено здание детсада
При ночном обстреле Донецка повреждено здание детсада - РИА Новости, 30.08.2023
При ночном обстреле Донецка повреждено здание детсада
Здание детского сада повреждено в результате обстрела Петровского района Донецка ночью со стороны украинских войск, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T08:34
2023-08-30T08:34
2023-08-30T08:34
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 авг – РИА Новости. Здание детского сада повреждено в результате обстрела Петровского района Донецка ночью со стороны украинских войск, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате ночного обстрела Петровского района в очередной раз пострадало здание детского сада №314", - написал Кулемзин. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230830/donetsk-1893049081.html
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петровский район
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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При ночном обстреле Донецка повреждено здание детсада
Мэр Донецка Кулемзин: при ночном обстреле повреждено здание детсада