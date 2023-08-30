https://ria.ru/20230830/donetsk-1893060714.html

При ночном обстреле Донецка повреждено здание детсада

При ночном обстреле Донецка повреждено здание детсада - РИА Новости, 30.08.2023

При ночном обстреле Донецка повреждено здание детсада

Здание детского сада повреждено в результате обстрела Петровского района Донецка ночью со стороны украинских войск, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T08:34

2023-08-30T08:34

2023-08-30T08:34

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 30 авг – РИА Новости. Здание детского сада повреждено в результате обстрела Петровского района Донецка ночью со стороны украинских войск, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате ночного обстрела Петровского района в очередной раз пострадало здание детского сада №314", - написал Кулемзин. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230830/donetsk-1893049081.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия