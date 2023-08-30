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Официальный курс доллара на четверг составил 95,93 рубля
Официальный курс доллара на четверг составил 95,93 рубля - РИА Новости, 30.08.2023
Официальный курс доллара на четверг составил 95,93 рубля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 2,15 копейки - до 13,1311 рубля, курс доллара - на 22,13 копейки, до 95,9283 рубля, курс РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T16:01
2023-08-30T16:01
2023-08-30T16:01
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 2,15 копейки - до 13,1311 рубля, курс доллара - на 22,13 копейки, до 95,9283 рубля, курс евро - на 97,31 копейки, до 104,4496 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Официальный курс доллара на четверг составил 95,93 рубля
Официальный курс доллара на четверг составил 95,93 рубля, евро — 104,45 рубля