Покончивший с собой дезертир в Уфе находился в камере один, сообщили в ОНК
ОНК: покончивший с собой дезертир в Уфе был в камере один, ранее не жаловался
© Кадр камеры видеонаблюденияСитуация на Нагаевском шоссе в Уфе, где дезертир угрожает взорвать гранату
© Кадр камеры видеонаблюдения
Ситуация на Нагаевском шоссе в Уфе, где дезертир угрожает взорвать гранату
КАЗАНЬ, 30 авг – РИА Новости. Дезертир, который в среду покончил с собой в СИЗО, находился в камере один, при посещении членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Башкирии 11 августа жалоб не высказывал, сообщил РИА Новости председатель ОНК Олег Галин.
Ранее источник в экстренных службах республики сообщил РИА Новости, что дезертира, угрожавшего взорвать гранату в Уфе, обнаружили мертвым в камере.
«
"Да, конечно, подтверждаю, сегодня утром… Мы его посещали 11 августа, беседовали, разговаривали. Жалоб никаких не было, просил только единственное - разъяснить порядок прохождения медицинского обследования, он подозревал, что у него заболевание серьезное", - сказал Галин.
Он уточнил, что в среду представители ОНК Башкирии уже побывали в изоляторе. По словам Галина, первоначально арестованный Ильдар Булатов содержался в камере с другим подследственным.
«
"Напарник у него на днях убыл в колонию, он в камере один был, еще не успели к нему подселить никого. По камерам (видеонаблюдения) смотрели: к нему в камеру никто не заходил, его никуда не выводили, получил принадлежности для умывания, для бритья… Завтрак получил в окно для выдачи пищи дверное", - рассказал председатель ОНК.
Спустя некоторое время после завтрака, по информации Галина, дежурный, осматривая камеры через глазок, увидел Булатова лежащим в крови. По словам председателя ОНК Башкирии, Булатову грозил большой срок за самовольное оставление части, угрозу теракта, хранение оружия. "Видимо, психика не выдержала", - предположил он.
Источник РИА Новости в экстренных службах Башкирии сообщал ранее, что 2 августа военнослужащий 1984 года рождения, которого после дезертирства везли на экспертизу к психиатру, угрожал взорвать гранаты на Нагаевском шоссе в Уфе. Дорогу закрыли, с мужчиной вели переговоры. На место инцидента приехал глава Башкирии Радий Хабиров, после разговора с которым дезертир сдался правоохранителям. Уфимский гарнизонный военный суд арестовал дезертира на два месяца.