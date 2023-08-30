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Покончивший с собой дезертир в Уфе находился в камере один, сообщили в ОНК - РИА Новости, 30.08.2023
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21:40 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/dezertir-1893277436.html
Покончивший с собой дезертир в Уфе находился в камере один, сообщили в ОНК
Покончивший с собой дезертир в Уфе находился в камере один, сообщили в ОНК - РИА Новости, 30.08.2023
Покончивший с собой дезертир в Уфе находился в камере один, сообщили в ОНК
Дезертир, который в среду покончил с собой в СИЗО, находился в камере один, при посещении членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Башкирии 11 августа РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T21:40
2023-08-30T21:40
происшествия
уфа
радий хабиров
онк
республика башкортостан
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КАЗАНЬ, 30 авг – РИА Новости. Дезертир, который в среду покончил с собой в СИЗО, находился в камере один, при посещении членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Башкирии 11 августа жалоб не высказывал, сообщил РИА Новости председатель ОНК Олег Галин. Ранее источник в экстренных службах республики сообщил РИА Новости, что дезертира, угрожавшего взорвать гранату в Уфе, обнаружили мертвым в камере. "Да, конечно, подтверждаю, сегодня утром… Мы его посещали 11 августа, беседовали, разговаривали. Жалоб никаких не было, просил только единственное - разъяснить порядок прохождения медицинского обследования, он подозревал, что у него заболевание серьезное", - сказал Галин. Он уточнил, что в среду представители ОНК Башкирии уже побывали в изоляторе. По словам Галина, первоначально арестованный Ильдар Булатов содержался в камере с другим подследственным. "Напарник у него на днях убыл в колонию, он в камере один был, еще не успели к нему подселить никого. По камерам (видеонаблюдения) смотрели: к нему в камеру никто не заходил, его никуда не выводили, получил принадлежности для умывания, для бритья… Завтрак получил в окно для выдачи пищи дверное", - рассказал председатель ОНК. Спустя некоторое время после завтрака, по информации Галина, дежурный, осматривая камеры через глазок, увидел Булатова лежащим в крови. По словам председателя ОНК Башкирии, Булатову грозил большой срок за самовольное оставление части, угрозу теракта, хранение оружия. "Видимо, психика не выдержала", - предположил он. Источник РИА Новости в экстренных службах Башкирии сообщал ранее, что 2 августа военнослужащий 1984 года рождения, которого после дезертирства везли на экспертизу к психиатру, угрожал взорвать гранаты на Нагаевском шоссе в Уфе. Дорогу закрыли, с мужчиной вели переговоры. На место инцидента приехал глава Башкирии Радий Хабиров, после разговора с которым дезертир сдался правоохранителям. Уфимский гарнизонный военный суд арестовал дезертира на два месяца.
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происшествия, уфа, радий хабиров, онк, республика башкортостан
Происшествия, Уфа, Радий Хабиров, ОНК, Республика Башкортостан
Покончивший с собой дезертир в Уфе находился в камере один, сообщили в ОНК

ОНК: покончивший с собой дезертир в Уфе был в камере один, ранее не жаловался

© Кадр камеры видеонаблюденияСитуация на Нагаевском шоссе в Уфе, где дезертир угрожает взорвать гранату
Ситуация на Нагаевском шоссе в Уфе, где дезертир угрожает взорвать гранату
© Кадр камеры видеонаблюдения
Ситуация на Нагаевском шоссе в Уфе, где дезертир угрожает взорвать гранату
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 30 авг – РИА Новости. Дезертир, который в среду покончил с собой в СИЗО, находился в камере один, при посещении членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Башкирии 11 августа жалоб не высказывал, сообщил РИА Новости председатель ОНК Олег Галин.
Ранее источник в экстренных службах республики сообщил РИА Новости, что дезертира, угрожавшего взорвать гранату в Уфе, обнаружили мертвым в камере.
«
"Да, конечно, подтверждаю, сегодня утром… Мы его посещали 11 августа, беседовали, разговаривали. Жалоб никаких не было, просил только единственное - разъяснить порядок прохождения медицинского обследования, он подозревал, что у него заболевание серьезное", - сказал Галин.
Он уточнил, что в среду представители ОНК Башкирии уже побывали в изоляторе. По словам Галина, первоначально арестованный Ильдар Булатов содержался в камере с другим подследственным.
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«
"Напарник у него на днях убыл в колонию, он в камере один был, еще не успели к нему подселить никого. По камерам (видеонаблюдения) смотрели: к нему в камеру никто не заходил, его никуда не выводили, получил принадлежности для умывания, для бритья… Завтрак получил в окно для выдачи пищи дверное", - рассказал председатель ОНК.
Спустя некоторое время после завтрака, по информации Галина, дежурный, осматривая камеры через глазок, увидел Булатова лежащим в крови. По словам председателя ОНК Башкирии, Булатову грозил большой срок за самовольное оставление части, угрозу теракта, хранение оружия. "Видимо, психика не выдержала", - предположил он.
Источник РИА Новости в экстренных службах Башкирии сообщал ранее, что 2 августа военнослужащий 1984 года рождения, которого после дезертирства везли на экспертизу к психиатру, угрожал взорвать гранаты на Нагаевском шоссе в Уфе. Дорогу закрыли, с мужчиной вели переговоры. На место инцидента приехал глава Башкирии Радий Хабиров, после разговора с которым дезертир сдался правоохранителям. Уфимский гарнизонный военный суд арестовал дезертира на два месяца.
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