https://ria.ru/20230830/dezertir-1893239356.html
Источник: угрожавший взорвать гранату в Уфе дезертир покончил с собой
Источник: угрожавший взорвать гранату в Уфе дезертир покончил с собой - РИА Новости, 30.08.2023
Источник: угрожавший взорвать гранату в Уфе дезертир покончил с собой
Дезертир, который в начале августа угрожал взорвать гранату на шоссе в Уфе, но сдался правоохранителям после разговора с главой Башкирии, покончил с собой в... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T18:35
2023-08-30T18:35
2023-08-30T19:25
происшествия
уфа
радий хабиров
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КАЗАНЬ, 30 авг – РИА Новости. Дезертир, который в начале августа угрожал взорвать гранату на шоссе в Уфе, но сдался правоохранителям после разговора с главой Башкирии, покончил с собой в СИЗО, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики. Ранее местные телеграм-каналы написали, что 39-летнего добровольца Ильдара Булатова обнаружили мертвым в камере. Предварительно, мужчина совершил самоубийство. "Да, подтверждаем эту информацию", - сказал собеседник агентства. Источник РИА Новости в экстренных службах Башкирии сообщал ранее, что 2 августа военнослужащий 1984 года рождения, которого после дезертирства везли на экспертизу к психиатру, угрожал взорвать гранаты на Нагаевском шоссе в Уфе. Дорогу закрыли, с мужчиной вели переговоры. На место инцидента приехал глава Башкирии Радий Хабиров, после разговора с которым дезертир сдался правоохранителям. В переговорах также участвовали два росгвардейца. Уфимский гарнизонный военный суд арестовал дезертира на два месяца. Мужчина находился в одном из СИЗО республики.
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происшествия, уфа, радий хабиров
Происшествия, Уфа, Радий Хабиров
Источник: угрожавший взорвать гранату в Уфе дезертир покончил с собой
Источник: угрожавшего взорвать гранату в Уфе мужчину нашли мертвым в СИЗО