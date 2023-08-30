https://ria.ru/20230830/deti-1893191867.html
В летних лагерях Липецкой области отдохнули почти 45 тысяч детей
В летних лагерях Липецкой области отдохнули почти 45 тысяч детей - РИА Новости, 30.08.2023
В летних лагерях Липецкой области отдохнули почти 45 тысяч детей
В лагерях Липецкой области этим летом отдохнули 44,5 тысячи детей - на две с половиной тысячи больше, чем в прошлом году, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T15:47
2023-08-30T15:47
2023-08-30T15:47
липецкая область
игорь артамонов
дети
детский отдых
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ЛИПЕЦК, 30 авг – РИА Новости. В лагерях Липецкой области этим летом отдохнули 44,5 тысячи детей - на две с половиной тысячи больше, чем в прошлом году, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, всего на территории области работало 14 загородных и более 350 пришкольных лагерей, 82 лагеря труда и отдыха на базе образовательных организаций, а также 43 палаточных лагеря. Артамонов отметил, что вновь открытые летние смены лагеря "Прометей" приняли больше двух тысяч детей. А в лагере "Березка" были введены в эксплуатацию два быстровозводимых модульных корпуса. Они оборудованы современной мебелью, удобства есть в каждой комнате. Это позволило принимать на 90 человек больше в каждой смене. "Мы хотим сделать отдых детей в Липецкой области доступным, а лагеря — современными и комфортными. Большие надежды возлагаем на "Прометей" - и, хотя мы еще только в начале большого пути, начало уже положено. Опыт строительства модульных корпусов в "Берёзке" уже изучает вся страна", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230825/remont-1892251929.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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игорь артамонов, дети, детский отдых
Липецкая область, Игорь Артамонов, Дети, Детский отдых
ЛИПЕЦК, 30 авг – РИА Новости. В лагерях Липецкой области этим летом отдохнули 44,5 тысячи детей - на две с половиной тысячи больше, чем в прошлом году, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, всего на территории области работало 14 загородных и более 350 пришкольных лагерей, 82 лагеря труда и отдыха на базе образовательных организаций, а также 43 палаточных лагеря.
В Липецкой области в 2023 году капитально отремонтируют 39 школ
Артамонов отметил, что вновь открытые летние смены лагеря "Прометей" приняли больше двух тысяч детей. А в лагере "Березка" были введены в эксплуатацию два быстровозводимых модульных корпуса. Они оборудованы современной мебелью, удобства есть в каждой комнате. Это позволило принимать на 90 человек больше в каждой смене.
"Мы хотим сделать отдых детей в Липецкой области доступным, а лагеря — современными и комфортными. Большие надежды возлагаем на "Прометей" - и, хотя мы еще только в начале большого пути, начало уже положено. Опыт строительства модульных корпусов в "Берёзке" уже изучает вся страна", - сказал Артамонов
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