https://ria.ru/20230830/deti-1893191867.html

В летних лагерях Липецкой области отдохнули почти 45 тысяч детей

В летних лагерях Липецкой области отдохнули почти 45 тысяч детей - РИА Новости, 30.08.2023

В летних лагерях Липецкой области отдохнули почти 45 тысяч детей

В лагерях Липецкой области этим летом отдохнули 44,5 тысячи детей - на две с половиной тысячи больше, чем в прошлом году, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T15:47

2023-08-30T15:47

2023-08-30T15:47

липецкая область

игорь артамонов

дети

детский отдых

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ЛИПЕЦК, 30 авг – РИА Новости. В лагерях Липецкой области этим летом отдохнули 44,5 тысячи детей - на две с половиной тысячи больше, чем в прошлом году, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, всего на территории области работало 14 загородных и более 350 пришкольных лагерей, 82 лагеря труда и отдыха на базе образовательных организаций, а также 43 палаточных лагеря. Артамонов отметил, что вновь открытые летние смены лагеря "Прометей" приняли больше двух тысяч детей. А в лагере "Березка" были введены в эксплуатацию два быстровозводимых модульных корпуса. Они оборудованы современной мебелью, удобства есть в каждой комнате. Это позволило принимать на 90 человек больше в каждой смене. "Мы хотим сделать отдых детей в Липецкой области доступным, а лагеря — современными и комфортными. Большие надежды возлагаем на "Прометей" - и, хотя мы еще только в начале большого пути, начало уже положено. Опыт строительства модульных корпусов в "Берёзке" уже изучает вся страна", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230825/remont-1892251929.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, дети, детский отдых