https://ria.ru/20230830/delo-1893177112.html

На Кубани завели уголовное дело из-за лесного пожара в Геленджике

На Кубани завели уголовное дело из-за лесного пожара в Геленджике - РИА Новости, 30.08.2023

На Кубани завели уголовное дело из-за лесного пожара в Геленджике

Уголовное дело возбуждено по факту лесного пожара в Геленджике, сообщили журналистам в прокуратуре Краснодарского края. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T15:00

2023-08-30T15:00

2023-08-30T17:35

происшествия

геленджик

краснодарский край

природный пожар в геленджике

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СОЧИ, 30 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту лесного пожара в Геленджике, сообщили журналистам в прокуратуре Краснодарского края.Во вторник полиция сообщала о задержании мужчины, который оголил электрокабели на территории дома, вызвав тем самым возгорание лесного массива на площади 1,5 гектара.Прокуратура установила, что во вторник произошло возгорание травы и кустарника в районе улицы Родниковая в микрорайоне Бобруковая щель. Распространение огня спровоцировала сухая ветреная погода."Причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем. По данному факту 30 августа 2023 года территориальным подразделением МЧС России в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений)", - говорится в сообщении.На текущий момент пожар еще не потушен. По последним данным мэра города Алексея Богодистова, площадь возгорания составляет 118 гектаров. На место отправили два самолета-амфибии Бе-200. В краевом МЧС отмечали, что для тушения огня с вертолетов и самолётов сброшено более 300 тонн воды.По данным регионального главка МЧС России, тушение пожара осложняется сильным ветром с порывами до 30 метров в секунду и сложно-пересеченным рельефом местности. Угрозы объектам инфраструктуры нет. Пострадавших нет. В ликвидации пожара задействовано 90 единиц техники и 500 спасателей.

https://ria.ru/20230830/gelendzhik-1893154378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, геленджик, краснодарский край, природный пожар в геленджике