Рейтинг@Mail.ru
На Кубани завели уголовное дело из-за лесного пожара в Геленджике - РИА Новости, 30.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 30.08.2023 (обновлено: 17:35 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/delo-1893177112.html
На Кубани завели уголовное дело из-за лесного пожара в Геленджике
На Кубани завели уголовное дело из-за лесного пожара в Геленджике - РИА Новости, 30.08.2023
На Кубани завели уголовное дело из-за лесного пожара в Геленджике
Уголовное дело возбуждено по факту лесного пожара в Геленджике, сообщили журналистам в прокуратуре Краснодарского края. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T15:00
2023-08-30T17:35
происшествия
геленджик
краснодарский край
природный пожар в геленджике
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893199387_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d738cb9e736ff8cd3eeb773622cda44.jpg
СОЧИ, 30 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту лесного пожара в Геленджике, сообщили журналистам в прокуратуре Краснодарского края.Во вторник полиция сообщала о задержании мужчины, который оголил электрокабели на территории дома, вызвав тем самым возгорание лесного массива на площади 1,5 гектара.Прокуратура установила, что во вторник произошло возгорание травы и кустарника в районе улицы Родниковая в микрорайоне Бобруковая щель. Распространение огня спровоцировала сухая ветреная погода."Причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем. По данному факту 30 августа 2023 года территориальным подразделением МЧС России в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений)", - говорится в сообщении.На текущий момент пожар еще не потушен. По последним данным мэра города Алексея Богодистова, площадь возгорания составляет 118 гектаров. На место отправили два самолета-амфибии Бе-200. В краевом МЧС отмечали, что для тушения огня с вертолетов и самолётов сброшено более 300 тонн воды.По данным регионального главка МЧС России, тушение пожара осложняется сильным ветром с порывами до 30 метров в секунду и сложно-пересеченным рельефом местности. Угрозы объектам инфраструктуры нет. Пострадавших нет. В ликвидации пожара задействовано 90 единиц техники и 500 спасателей.
https://ria.ru/20230830/gelendzhik-1893154378.html
геленджик
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893199387_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1a3b23a09b1a411f6778438134d75ff3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, геленджик, краснодарский край, природный пожар в геленджике
Происшествия, Геленджик, Краснодарский край, Природный пожар в Геленджике
На Кубани завели уголовное дело из-за лесного пожара в Геленджике

По факту лесного пожара в Геленджике завели уголовное дело

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОбгоревший участок после лесного пожара в Геленджике. 30 августа 2023
Обгоревший участок после лесного пожара в Геленджике. 30 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Обгоревший участок после лесного пожара в Геленджике. 30 августа 2023
Читать ria.ru в
СОЧИ, 30 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту лесного пожара в Геленджике, сообщили журналистам в прокуратуре Краснодарского края.
Во вторник полиция сообщала о задержании мужчины, который оголил электрокабели на территории дома, вызвав тем самым возгорание лесного массива на площади 1,5 гектара.
Прокуратура установила, что во вторник произошло возгорание травы и кустарника в районе улицы Родниковая в микрорайоне Бобруковая щель. Распространение огня спровоцировала сухая ветреная погода.
"Причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем. По данному факту 30 августа 2023 года территориальным подразделением МЧС России в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений)", - говорится в сообщении.
Тушение лесного пожара в Геленджике - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
В Геленджике сохраняется один крупный пожар
Вчера, 13:52
На текущий момент пожар еще не потушен. По последним данным мэра города Алексея Богодистова, площадь возгорания составляет 118 гектаров. На место отправили два самолета-амфибии Бе-200. В краевом МЧС отмечали, что для тушения огня с вертолетов и самолётов сброшено более 300 тонн воды.
По данным регионального главка МЧС России, тушение пожара осложняется сильным ветром с порывами до 30 метров в секунду и сложно-пересеченным рельефом местности. Угрозы объектам инфраструктуры нет. Пострадавших нет. В ликвидации пожара задействовано 90 единиц техники и 500 спасателей.
 
ПроисшествияГеленджикКраснодарский крайПриродный пожар в Геленджике
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала