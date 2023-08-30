https://ria.ru/20230830/delo-1893177112.html
На Кубани завели уголовное дело из-за лесного пожара в Геленджике
На Кубани завели уголовное дело из-за лесного пожара в Геленджике - РИА Новости, 30.08.2023
На Кубани завели уголовное дело из-за лесного пожара в Геленджике
Уголовное дело возбуждено по факту лесного пожара в Геленджике, сообщили журналистам в прокуратуре Краснодарского края. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T15:00
2023-08-30T15:00
2023-08-30T17:35
происшествия
геленджик
краснодарский край
природный пожар в геленджике
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893199387_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d738cb9e736ff8cd3eeb773622cda44.jpg
СОЧИ, 30 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту лесного пожара в Геленджике, сообщили журналистам в прокуратуре Краснодарского края.Во вторник полиция сообщала о задержании мужчины, который оголил электрокабели на территории дома, вызвав тем самым возгорание лесного массива на площади 1,5 гектара.Прокуратура установила, что во вторник произошло возгорание травы и кустарника в районе улицы Родниковая в микрорайоне Бобруковая щель. Распространение огня спровоцировала сухая ветреная погода."Причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем. По данному факту 30 августа 2023 года территориальным подразделением МЧС России в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений)", - говорится в сообщении.На текущий момент пожар еще не потушен. По последним данным мэра города Алексея Богодистова, площадь возгорания составляет 118 гектаров. На место отправили два самолета-амфибии Бе-200. В краевом МЧС отмечали, что для тушения огня с вертолетов и самолётов сброшено более 300 тонн воды.По данным регионального главка МЧС России, тушение пожара осложняется сильным ветром с порывами до 30 метров в секунду и сложно-пересеченным рельефом местности. Угрозы объектам инфраструктуры нет. Пострадавших нет. В ликвидации пожара задействовано 90 единиц техники и 500 спасателей.
https://ria.ru/20230830/gelendzhik-1893154378.html
геленджик
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893199387_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1a3b23a09b1a411f6778438134d75ff3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, геленджик, краснодарский край, природный пожар в геленджике
Происшествия, Геленджик, Краснодарский край, Природный пожар в Геленджике
На Кубани завели уголовное дело из-за лесного пожара в Геленджике
По факту лесного пожара в Геленджике завели уголовное дело
СОЧИ, 30 авг - РИА Новости.
Уголовное дело возбуждено по факту лесного пожара в Геленджике, сообщили
журналистам в прокуратуре Краснодарского края.
Во вторник полиция сообщала о задержании мужчины, который оголил электрокабели на территории дома, вызвав тем самым возгорание лесного массива на площади 1,5 гектара.
Прокуратура установила, что во вторник произошло возгорание травы и кустарника в районе улицы Родниковая в микрорайоне Бобруковая щель. Распространение огня спровоцировала сухая ветреная погода.
"Причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем. По данному факту 30 августа 2023 года территориальным подразделением МЧС России
в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений)", - говорится в сообщении.
В Геленджике сохраняется один крупный пожар
На текущий момент пожар еще не потушен. По последним данным мэра города Алексея Богодистова, площадь возгорания составляет 118 гектаров. На место отправили два самолета-амфибии Бе-200
. В краевом МЧС отмечали, что для тушения огня с вертолетов и самолётов сброшено более 300 тонн воды.
По данным регионального главка МЧС России, тушение пожара осложняется сильным ветром с порывами до 30 метров в секунду и сложно-пересеченным рельефом местности. Угрозы объектам инфраструктуры нет. Пострадавших нет. В ликвидации пожара задействовано 90 единиц техники и 500 спасателей.