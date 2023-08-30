https://ria.ru/20230830/chekhiya-1893170438.html
В Чехии разрешат ездить со скоростью 150 километров в час
В Чехии разрешат ездить со скоростью 150 километров в час - РИА Новости, 30.08.2023
В Чехии разрешат ездить со скоростью 150 километров в час
Вождение автомобиля с 17 лет под присмотром наставника и разрешенная скорость до 150 километров в час на некоторых участках модернизированных магистралей вошли... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T14:39
2023-08-30T14:39
2023-08-30T14:39
авто
чехия
петр павел
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150078/47/1500784719_0:599:5700:3805_1920x0_80_0_0_effd7e3b0fc1d513ef32855a810d2b4a.jpg
ПРАГА, 30 авг – РИА Новости. Вождение автомобиля с 17 лет под присмотром наставника и разрешенная скорость до 150 километров в час на некоторых участках модернизированных магистралей вошли в откорректированный закон о дорожном движении, который подписал в среду президент республики Петр Павел, сообщило агентство ЧТК. "С января следующего года к управлению автомобилем могут быть допущены граждане в возрасте от 17 лет, при этом рядом с ними должны находиться менторы (наставники). Другим нововведением в законе о дорожном движении является увеличение допустимой скорости до 150 километров в час на отдельных участках модернизированных магистралей. Кроме того, до 75 тысяч крон (около 3,4 тысячи долларов) возросли размеры штрафов за отказ водителя от контроля на наличие алкоголя или наркотических веществ и управление машиной без прав", - отмечается в сообщении. В настоящее время в Чехии за руль автомобиля после успешной сдачи экзаменов в автошколе могут садиться граждане в возрасте от 18 лет. Максимальная разрешенная скорость движения по скоростным магистралям в республике составляет 130 километров в час.
https://ria.ru/20230627/prigovor-1880604600.html
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150078/47/1500784719_156:0:5229:3805_1920x0_80_0_0_f0618e785f864378ddd9ca912c686853.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, чехия, петр павел, в мире
Авто, Чехия, Петр Павел, В мире
В Чехии разрешат ездить со скоростью 150 километров в час
ЧТК: в Чехии разрешат ездить с 17 лет и со скоростью 150 километров в час