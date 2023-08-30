https://ria.ru/20230830/chekhiya-1893170438.html

В Чехии разрешат ездить со скоростью 150 километров в час

В Чехии разрешат ездить со скоростью 150 километров в час - РИА Новости, 30.08.2023

В Чехии разрешат ездить со скоростью 150 километров в час

Вождение автомобиля с 17 лет под присмотром наставника и разрешенная скорость до 150 километров в час на некоторых участках модернизированных магистралей вошли... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T14:39

2023-08-30T14:39

2023-08-30T14:39

авто

чехия

петр павел

в мире

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ПРАГА, 30 авг – РИА Новости. Вождение автомобиля с 17 лет под присмотром наставника и разрешенная скорость до 150 километров в час на некоторых участках модернизированных магистралей вошли в откорректированный закон о дорожном движении, который подписал в среду президент республики Петр Павел, сообщило агентство ЧТК. "С января следующего года к управлению автомобилем могут быть допущены граждане в возрасте от 17 лет, при этом рядом с ними должны находиться менторы (наставники). Другим нововведением в законе о дорожном движении является увеличение допустимой скорости до 150 километров в час на отдельных участках модернизированных магистралей. Кроме того, до 75 тысяч крон (около 3,4 тысячи долларов) возросли размеры штрафов за отказ водителя от контроля на наличие алкоголя или наркотических веществ и управление машиной без прав", - отмечается в сообщении. В настоящее время в Чехии за руль автомобиля после успешной сдачи экзаменов в автошколе могут садиться граждане в возрасте от 18 лет. Максимальная разрешенная скорость движения по скоростным магистралям в республике составляет 130 километров в час.

https://ria.ru/20230627/prigovor-1880604600.html

чехия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, чехия, петр павел, в мире