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Упавший беспилотник повредил крышу здания СК в Брянске - РИА Новости, 30.08.2023
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09:51 30.08.2023 (обновлено: 11:56 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/bryansk-1893072872.html
Упавший беспилотник повредил крышу здания СК в Брянске
Упавший беспилотник повредил крышу здания СК в Брянске - РИА Новости, 30.08.2023
Упавший беспилотник повредил крышу здания СК в Брянске
Украинский дрон повредил здание Следственного комитета в Брянске, выбиты стекла, сообщили в Telegram-каналах пресс-службы СУ СК по региону и администрации... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T09:51
2023-08-30T11:56
происшествия
брянск
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украинский дрон повредил здание Следственного комитета в Брянске, выбиты стекла, сообщили в Telegram-каналах пресс-службы СУ СК по региону и администрации города&quot;В результате падения беспилотника частично повреждены крыша и остекление здания. Пострадавших нет, сохранность процессуальных документов и вещественных доказательств обеспечена&quot;, — говорится в сообщении следственного ведомства.Следователи фиксируют полученные повреждения.Российские военные в течение ночи и утра перехватили в небе над Брянском пять дронов, два из которых пытались атаковать телебашню.Минувшей ночью Украина предприняла попытку массовой атаки беспилотников на объекты в России. Один дрон перехватили в Рузском районе Подмосковья. Сообщалось об уничтожении беспилотников в Рязанской области и на территории Сухиничского района Калужской области. В Дзержинском районе дрон попал в пустой резервуар для нефтепродуктов.Кроме того, атака БПЛА привела к возникновению пожара в аэропорту Пскова. Никто не пострадал, загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.
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происшествия, брянск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Брянск, Следственный комитет России (СК РФ)
Упавший беспилотник повредил крышу здания СК в Брянске

Администрация Брянска: в здании СК выбило стекла при падении дрона

© Фото : НОВОСТИ БРЯНСКА/TelegramЗдание СК, поврежденное после падения беспилотника в Брянске
Здание СК, поврежденное после падения беспилотника в Брянске - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© Фото : НОВОСТИ БРЯНСКА/Telegram
Здание СК, поврежденное после падения беспилотника в Брянске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украинский дрон повредил здание Следственного комитета в Брянске, выбиты стекла, сообщили в Telegram-каналах пресс-службы СУ СК по региону и администрации города
«

"В результате падения беспилотника частично повреждены крыша и остекление здания. Пострадавших нет, сохранность процессуальных документов и вещественных доказательств обеспечена", — говорится в сообщении следственного ведомства.

Следователи фиксируют полученные повреждения.
Российские военные в течение ночи и утра перехватили в небе над Брянском пять дронов, два из которых пытались атаковать телебашню.
Минувшей ночью Украина предприняла попытку массовой атаки беспилотников на объекты в России. Один дрон перехватили в Рузском районе Подмосковья. Сообщалось об уничтожении беспилотников в Рязанской области и на территории Сухиничского района Калужской области. В Дзержинском районе дрон попал в пустой резервуар для нефтепродуктов.
Кроме того, атака БПЛА привела к возникновению пожара в аэропорту Пскова. Никто не пострадал, загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.
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ПроисшествияБрянскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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