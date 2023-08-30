https://ria.ru/20230830/bryansk-1893072872.html

Упавший беспилотник повредил крышу здания СК в Брянске

Упавший беспилотник повредил крышу здания СК в Брянске - РИА Новости, 30.08.2023

Упавший беспилотник повредил крышу здания СК в Брянске

Украинский дрон повредил здание Следственного комитета в Брянске, выбиты стекла, сообщили в Telegram-каналах пресс-службы СУ СК по региону и администрации... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T09:51

2023-08-30T09:51

2023-08-30T11:56

происшествия

брянск

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украинский дрон повредил здание Следственного комитета в Брянске, выбиты стекла, сообщили в Telegram-каналах пресс-службы СУ СК по региону и администрации города"В результате падения беспилотника частично повреждены крыша и остекление здания. Пострадавших нет, сохранность процессуальных документов и вещественных доказательств обеспечена", — говорится в сообщении следственного ведомства.Следователи фиксируют полученные повреждения.Российские военные в течение ночи и утра перехватили в небе над Брянском пять дронов, два из которых пытались атаковать телебашню.Минувшей ночью Украина предприняла попытку массовой атаки беспилотников на объекты в России. Один дрон перехватили в Рузском районе Подмосковья. Сообщалось об уничтожении беспилотников в Рязанской области и на территории Сухиничского района Калужской области. В Дзержинском районе дрон попал в пустой резервуар для нефтепродуктов.Кроме того, атака БПЛА привела к возникновению пожара в аэропорту Пскова. Никто не пострадал, загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

https://ria.ru/20230830/bespilotnik-1893048185.html

брянск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, брянск, следственный комитет россии (ск рф)