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Упавший беспилотник повредил крышу здания СК в Брянске
Упавший беспилотник повредил крышу здания СК в Брянске - РИА Новости, 30.08.2023
Упавший беспилотник повредил крышу здания СК в Брянске
Украинский дрон повредил здание Следственного комитета в Брянске, выбиты стекла, сообщили в Telegram-каналах пресс-службы СУ СК по региону и администрации... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T09:51
2023-08-30T09:51
2023-08-30T11:56
происшествия
брянск
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украинский дрон повредил здание Следственного комитета в Брянске, выбиты стекла, сообщили в Telegram-каналах пресс-службы СУ СК по региону и администрации города"В результате падения беспилотника частично повреждены крыша и остекление здания. Пострадавших нет, сохранность процессуальных документов и вещественных доказательств обеспечена", — говорится в сообщении следственного ведомства.Следователи фиксируют полученные повреждения.Российские военные в течение ночи и утра перехватили в небе над Брянском пять дронов, два из которых пытались атаковать телебашню.Минувшей ночью Украина предприняла попытку массовой атаки беспилотников на объекты в России. Один дрон перехватили в Рузском районе Подмосковья. Сообщалось об уничтожении беспилотников в Рязанской области и на территории Сухиничского района Калужской области. В Дзержинском районе дрон попал в пустой резервуар для нефтепродуктов.Кроме того, атака БПЛА привела к возникновению пожара в аэропорту Пскова. Никто не пострадал, загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.
https://ria.ru/20230830/bespilotnik-1893048185.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Брянск, Следственный комитет России (СК РФ)
Упавший беспилотник повредил крышу здания СК в Брянске
Администрация Брянска: в здании СК выбило стекла при падении дрона