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В здании СК в Брянске прогремел взрыв - РИА Новости, 30.08.2023
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08:13 30.08.2023 (обновлено: 08:40 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/bryansk-1893059838.html
В здании СК в Брянске прогремел взрыв
В здании СК в Брянске прогремел взрыв - РИА Новости, 30.08.2023
В здании СК в Брянске прогремел взрыв
В здании следственного комитета в Брянске прогремел взрыв, выбиты окна, сообщила Брянская городская администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T08:13
2023-08-30T08:40
происшествия
брянск
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В здании следственного комитета в Брянске прогремел взрыв, выбиты окна, сообщила Брянская городская администрация в Telegram-канале."Сегодня в 6 часов 10 минут по адресу улица Красноармейская д. 158 "Следственное управление Следственного комитета РФ по Брянской области" произошел хлопок", — говорится в сообщении.Из-за инцидента в здании выбили окна, пожара нет. По предварительно информации, никто не пострадал.Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении двух беспилотников, попытавшихся ударить по телебашне в городе. Разрушений и пострадавших нет.
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происшествия, брянск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Брянск, Следственный комитет России (СК РФ)
В здании СК в Брянске прогремел взрыв

В здании СК в Брянске прогремел взрыв, пострадавших нет

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В здании следственного комитета в Брянске прогремел взрыв, выбиты окна, сообщила Брянская городская администрация в Telegram-канале.
"Сегодня в 6 часов 10 минут по адресу улица Красноармейская д. 158 "Следственное управление Следственного комитета РФ по Брянской области" произошел хлопок", — говорится в сообщении.
Из-за инцидента в здании выбили окна, пожара нет. По предварительно информации, никто не пострадал.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении двух беспилотников, попытавшихся ударить по телебашне в городе. Разрушений и пострадавших нет.
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ПроисшествияБрянскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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