https://ria.ru/20230830/bryansk-1893059838.html
В здании СК в Брянске прогремел взрыв
В здании СК в Брянске прогремел взрыв - РИА Новости, 30.08.2023
В здании СК в Брянске прогремел взрыв
В здании следственного комитета в Брянске прогремел взрыв, выбиты окна, сообщила Брянская городская администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T08:13
2023-08-30T08:13
2023-08-30T08:40
происшествия
брянск
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В здании следственного комитета в Брянске прогремел взрыв, выбиты окна, сообщила Брянская городская администрация в Telegram-канале."Сегодня в 6 часов 10 минут по адресу улица Красноармейская д. 158 "Следственное управление Следственного комитета РФ по Брянской области" произошел хлопок", — говорится в сообщении.Из-за инцидента в здании выбили окна, пожара нет. По предварительно информации, никто не пострадал.Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении двух беспилотников, попытавшихся ударить по телебашне в городе. Разрушений и пострадавших нет.
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брянск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Брянск, Следственный комитет России (СК РФ)
В здании СК в Брянске прогремел взрыв
В здании СК в Брянске прогремел взрыв, пострадавших нет
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В здании следственного комитета в Брянске прогремел взрыв, выбиты окна, сообщила Брянская городская администрация в Telegram-канале.
"Сегодня в 6 часов 10 минут по адресу улица Красноармейская д. 158 "Следственное управление Следственного комитета РФ
по Брянской области" произошел хлопок", — говорится в сообщении.
Из-за инцидента в здании выбили окна, пожара нет. По предварительно информации, никто не пострадал.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении двух беспилотников, попытавшихся ударить по телебашне в городе. Разрушений и пострадавших нет.
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