https://ria.ru/20230830/bryansk-1893059838.html

В здании СК в Брянске прогремел взрыв

В здании СК в Брянске прогремел взрыв - РИА Новости, 30.08.2023

В здании СК в Брянске прогремел взрыв

В здании следственного комитета в Брянске прогремел взрыв, выбиты окна, сообщила Брянская городская администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T08:13

2023-08-30T08:13

2023-08-30T08:40

происшествия

брянск

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В здании следственного комитета в Брянске прогремел взрыв, выбиты окна, сообщила Брянская городская администрация в Telegram-канале."Сегодня в 6 часов 10 минут по адресу улица Красноармейская д. 158 "Следственное управление Следственного комитета РФ по Брянской области" произошел хлопок", — говорится в сообщении.Из-за инцидента в здании выбили окна, пожара нет. По предварительно информации, никто не пострадал.Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении двух беспилотников, попытавшихся ударить по телебашне в городе. Разрушений и пострадавших нет.

https://ria.ru/20230830/bespilotnik-1893055617.html

брянск

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, брянск, следственный комитет россии (ск рф)