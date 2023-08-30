https://ria.ru/20230830/bronirovanie-1893253128.html

"Белавиа" перейдет на российскую систему бронирования 4-5 сентября

"Белавиа" перейдет на российскую систему бронирования 4-5 сентября - РИА Новости, 30.08.2023

"Белавиа" перейдет на российскую систему бронирования 4-5 сентября

"Ростех" договорился с белорусской авиакомпанией "Белавиа" о переходе на российскую систему бронирования "Леонардо", он состоится 4-5 сентября, сообщили РИА... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T19:33

2023-08-30T19:33

2023-08-30T19:33

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. "Ростех" договорился с белорусской авиакомпанией "Белавиа" о переходе на российскую систему бронирования "Леонардо", он состоится 4-5 сентября, сообщили РИА Новости в госкорпорации. Ранее в среду "Белавиа" сообщила, что переходит на российскую систему бронирования "Леонардо". "Есть договоренность о переходе "Белавиа" на российскую систему. Миграция состоится уже 4-5 сентября", - сообщили в "Ростехе". "Леонардо" уже внедрена более чем в 50 российских авиакомпаниях с объемом перевозок свыше 40 миллионов пассажиров в год. Отечественное программное обеспечение разработано "Ростехом" и компанией "Сирена-Трэвел". Система призвана защитить персональные данные пассажиров и заменить иностранные сервисы бронирования, дальнейшее использование которых несет риски для отрасли пассажирских перевозок.

https://ria.ru/20230830/bronirovanie-1893244377.html

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белавиа, новости - туризм, россия