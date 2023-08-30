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"Белавиа" перейдет на российскую систему бронирования 4-5 сентября - РИА Новости, 30.08.2023
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Туризм
 
19:33 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/bronirovanie-1893253128.html
"Белавиа" перейдет на российскую систему бронирования 4-5 сентября
"Белавиа" перейдет на российскую систему бронирования 4-5 сентября - РИА Новости, 30.08.2023
"Белавиа" перейдет на российскую систему бронирования 4-5 сентября
"Ростех" договорился с белорусской авиакомпанией "Белавиа" о переходе на российскую систему бронирования "Леонардо", он состоится 4-5 сентября, сообщили РИА... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T19:33
2023-08-30T19:33
туризм
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. "Ростех" договорился с белорусской авиакомпанией "Белавиа" о переходе на российскую систему бронирования "Леонардо", он состоится 4-5 сентября, сообщили РИА Новости в госкорпорации. Ранее в среду "Белавиа" сообщила, что переходит на российскую систему бронирования "Леонардо". "Есть договоренность о переходе "Белавиа" на российскую систему. Миграция состоится уже 4-5 сентября", - сообщили в "Ростехе". "Леонардо" уже внедрена более чем в 50 российских авиакомпаниях с объемом перевозок свыше 40 миллионов пассажиров в год. Отечественное программное обеспечение разработано "Ростехом" и компанией "Сирена-Трэвел". Система призвана защитить персональные данные пассажиров и заменить иностранные сервисы бронирования, дальнейшее использование которых несет риски для отрасли пассажирских перевозок.
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белавиа, новости - туризм, россия
Туризм, Белавиа, Новости - Туризм, Россия
"Белавиа" перейдет на российскую систему бронирования 4-5 сентября

Ростех: "Белавиа" перейдет на систему бронирования "Леонардо" 4-5 сентября

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСамолет белорусской авиакомпании "Белавиа"
Самолет белорусской авиакомпании Белавиа - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Самолет белорусской авиакомпании "Белавиа". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. "Ростех" договорился с белорусской авиакомпанией "Белавиа" о переходе на российскую систему бронирования "Леонардо", он состоится 4-5 сентября, сообщили РИА Новости в госкорпорации.
Ранее в среду "Белавиа" сообщила, что переходит на российскую систему бронирования "Леонардо".
"Есть договоренность о переходе "Белавиа" на российскую систему. Миграция состоится уже 4-5 сентября", - сообщили в "Ростехе".
"Леонардо" уже внедрена более чем в 50 российских авиакомпаниях с объемом перевозок свыше 40 миллионов пассажиров в год. Отечественное программное обеспечение разработано "Ростехом" и компанией "Сирена-Трэвел". Система призвана защитить персональные данные пассажиров и заменить иностранные сервисы бронирования, дальнейшее использование которых несет риски для отрасли пассажирских перевозок.
Самолет белорусской авиакомпании Белавиа - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Источник: "Белавиа" принудительно отключают от западных систем бронирования
Вчера, 19:01
 
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