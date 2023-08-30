https://ria.ru/20230830/britaniya-1893045068.html

Британский парламент признал Китай угрозой для королевства

Британский парламент признал Китай угрозой для королевства - РИА Новости, 30.08.2023

Британский парламент признал Китай угрозой для королевства

Китай является угрозой для Великобритании и интересов Лондона в Индо-Тихоокеанском регионе, а политика КНР по отношению к Британии характеризуется "повышенной... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T03:25

2023-08-30T03:25

2023-08-30T05:38

китай

великобритания

пекин

риши сунак

джеймс клеверли

цинь ган

в мире

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Китай является угрозой для Великобритании и интересов Лондона в Индо-Тихоокеанском регионе, а политика КНР по отношению к Британии характеризуется "повышенной агрессией", следует из доклада британского комитета палаты общин по иностранным делам."Комитет признает деятельность Коммунистической партии Китая угрозой Соединенному Королевству и его интересам. Повышенная напористость присуща конкуренции между нациями, однако поведение Коммунистической партии Китая в настоящее время характеризуется повышенной агрессией по отношению к Великобритании", - говорится в докладе. Кроме того, в документе содержится рекомендация Лондону развивать "дипломатию сдерживания", укрепляя с союзниками политику, ориентированную на оборону, в том числе для "защиты" Тайваня."Правительство Великобритании должно определить значимые действия и красные линии, которые позволят ему формировать и проводить эффективную политику дипломатии сдерживания, чтобы способствовать защите права народа Тайваня на самоопределение", - отмечается в докладе.Парламентарии поддержали сохранение приоритетности отношений Великобритании со странами Индо-Тихоокеанского региона, а также расширение с ними торговых и инвестиционных связей, отметив, что это "принесет пользу экономике Великобритании и нашим партнерам по всему миру".Ранее в МИД КНР сообщили, что министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли 30 августа посетит Китай с официальным визитом. Это станет первым более чем за пять лет визитом главы британского МИД в КНР.В начале июня агентство Блумберг сообщало, что британский премьер-министр Риши Сунак пытается скрыто восстановить отношения Великобритании с Китаем. По данным агентства, некоторое время назад Сунак направил министра торговли в Гонконг, а его посланник там призвал урегулировать дополнительные разногласия с Пекином за закрытыми дверями. Сам Сунак, по словам лиц, знакомых с этим вопросом, вряд ли посетит Пекин до следующих всеобщих выборов в Великобритании, которые состоятся в 2025 году.

https://ria.ru/20230602/kitay-1875850117.html

китай

великобритания

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китай, великобритания, пекин, риши сунак, джеймс клеверли, цинь ган, в мире