Британский парламент признал Китай угрозой для королевства
Британский парламент в докладе назвал КНР угрозой для Лондона и его интересов
Вестминстерский дворец. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Китай является угрозой для Великобритании и интересов Лондона в Индо-Тихоокеанском регионе, а политика КНР по отношению к Британии характеризуется "повышенной агрессией", следует из доклада британского комитета палаты общин по иностранным делам.
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"Комитет признает деятельность Коммунистической партии Китая угрозой Соединенному Королевству и его интересам. Повышенная напористость присуща конкуренции между нациями, однако поведение Коммунистической партии Китая в настоящее время характеризуется повышенной агрессией по отношению к Великобритании", - говорится в докладе.
Кроме того, в документе содержится рекомендация Лондону развивать "дипломатию сдерживания", укрепляя с союзниками политику, ориентированную на оборону, в том числе для "защиты" Тайваня.
"Правительство Великобритании должно определить значимые действия и красные линии, которые позволят ему формировать и проводить эффективную политику дипломатии сдерживания, чтобы способствовать защите права народа Тайваня на самоопределение", - отмечается в докладе.
Парламентарии поддержали сохранение приоритетности отношений Великобритании со странами Индо-Тихоокеанского региона, а также расширение с ними торговых и инвестиционных связей, отметив, что это "принесет пользу экономике Великобритании и нашим партнерам по всему миру".
Ранее в МИД КНР сообщили, что министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли 30 августа посетит Китай с официальным визитом. Это станет первым более чем за пять лет визитом главы британского МИД в КНР.
В начале июня агентство Блумберг сообщало, что британский премьер-министр Риши Сунак пытается скрыто восстановить отношения Великобритании с Китаем. По данным агентства, некоторое время назад Сунак направил министра торговли в Гонконг, а его посланник там призвал урегулировать дополнительные разногласия с Пекином за закрытыми дверями. Сам Сунак, по словам лиц, знакомых с этим вопросом, вряд ли посетит Пекин до следующих всеобщих выборов в Великобритании, которые состоятся в 2025 году.