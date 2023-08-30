"Новый миропорядок": в Британии испугались мощи России
UnHerd: БРИКС во главе с Россией могут установить новый миропорядок
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Организация БРИКС в следующем году, после принятия новых стран в свой состав, будет играть ключевую роль в мире, заявил обозреватель британского портала UnHerd Томас Фаци.
"Следующий год окажется решающим для будущего БРИКС и мира в целом. Помимо того, что в блок официально вступят новые члены, ежегодное председательство перейдет к России. Иными словами, страна, по сути, находящаяся в противостоянии с Западом (если к тому времени украинский конфликт не будет разрешен), будет представлять организацию, охватывающую половину человечества. Если прошедший на минувшей неделе саммит еще не ознаменовал начало нового миропорядка, то он обязательно начнется в следующем году", — выразил мнение колумнист.
Помимо экономических факторов, БРИКС обладает серьезной политической силой, отметил Фаци. По его мнению, для некоторых стран блок представляет собой некий "геополитический зонт", дарующий определенную степень защиты от все более агрессивной политики Запада.
Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. На нем присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представлял глава МИД Сергей Лавров. Президент Владимир Путин участвовал в режиме видеоконференции. На саммите президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к организации, начнется 1 января 2024 года.
Сейчас БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, но в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили 23 государства, включая шесть уже получивших приглашения.