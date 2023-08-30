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Минобороны подтвердило информацию о сбитых БПЛА в Крыму и Брянске
Минобороны подтвердило информацию о сбитых БПЛА в Крыму и Брянске - РИА Новости, 30.08.2023
Минобороны подтвердило информацию о сбитых БПЛА в Крыму и Брянске
Российскими средствами ПВО над Брянской областью сбиты два БПЛА Украины, над Крымом - украинская ракета, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T23:05
2023-08-30T23:05
2023-08-30T23:05
космос - риа наука
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российскими средствами ПВО над Брянской областью сбиты два БПЛА Украины, над Крымом - украинская ракета, сообщили в среду в Минобороны РФ. "Вечером 30 августа пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области", - сказали в ведомстве. Кроме того, уточнили в Минобороны, "над территорией Республики Крым дежурными средствами ПВО уничтожена украинская ракета".
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космос - риа наука, брянская область, украина, россия
Космос - РИА Наука, Брянская область, Украина, Россия
Минобороны подтвердило информацию о сбитых БПЛА в Крыму и Брянске
Минобороны: российская ПВО сбила два БПЛА над Брянском и ракету над Крымом