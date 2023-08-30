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Над Брянском ВС России сбили два украинских БПЛА - РИА Новости, 30.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:24 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/bpla-1893281140.html
Над Брянском ВС России сбили два украинских БПЛА
Над Брянском ВС России сбили два украинских БПЛА - РИА Новости, 30.08.2023
Над Брянском ВС России сбили два украинских БПЛА
Два украинских беспилотника самолетного типа сбиты в небе над Брянским районом силами противовоздушной обороны, пострадавших и жертв нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T22:24
2023-08-30T22:24
специальная военная операция на украине
космос - риа наука
россия
александр богомаз
брянский район
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Два украинских беспилотника самолетного типа сбиты в небе над Брянским районом силами противовоздушной обороны, пострадавших и жертв нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Силами ПВО министерства обороны РФ была пресечена атака украинских террористов. Над Брянским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы", - написал он в телеграм-канале.
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космос - риа наука, россия, александр богомаз, брянский район
Специальная военная операция на Украине, Космос - РИА Наука, Россия, Александр Богомаз, Брянский район
Над Брянском ВС России сбили два украинских БПЛА

Богомаз: над Брянском ВС России сбили два украинских БПЛА, пострадавших нет

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Два украинских беспилотника самолетного типа сбиты в небе над Брянским районом силами противовоздушной обороны, пострадавших и жертв нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«
"Силами ПВО министерства обороны РФ была пресечена атака украинских террористов. Над Брянским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы", - написал он в телеграм-канале.
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеКосмос - РИА НаукаРоссияАлександр БогомазБрянский район
 
 
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