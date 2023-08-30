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Над Брянском ВС России сбили два украинских БПЛА

Над Брянском ВС России сбили два украинских БПЛА - РИА Новости, 30.08.2023

Над Брянском ВС России сбили два украинских БПЛА

Два украинских беспилотника самолетного типа сбиты в небе над Брянским районом силами противовоздушной обороны, пострадавших и жертв нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T22:24

2023-08-30T22:24

2023-08-30T22:24

специальная военная операция на украине

космос - риа наука

россия

александр богомаз

брянский район

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Два украинских беспилотника самолетного типа сбиты в небе над Брянским районом силами противовоздушной обороны, пострадавших и жертв нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Силами ПВО министерства обороны РФ была пресечена атака украинских террористов. Над Брянским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы", - написал он в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230830/raketa-1893280121.html

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космос - риа наука, россия, александр богомаз, брянский район