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Над Брянском ВС России сбили два украинских БПЛА
Над Брянском ВС России сбили два украинских БПЛА - РИА Новости, 30.08.2023
Над Брянском ВС России сбили два украинских БПЛА
Два украинских беспилотника самолетного типа сбиты в небе над Брянским районом силами противовоздушной обороны, пострадавших и жертв нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T22:24
2023-08-30T22:24
2023-08-30T22:24
специальная военная операция на украине
космос - риа наука
россия
александр богомаз
брянский район
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Два украинских беспилотника самолетного типа сбиты в небе над Брянским районом силами противовоздушной обороны, пострадавших и жертв нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Силами ПВО министерства обороны РФ была пресечена атака украинских террористов. Над Брянским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы", - написал он в телеграм-канале.
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космос - риа наука, россия, александр богомаз, брянский район
Специальная военная операция на Украине, Космос - РИА Наука, Россия, Александр Богомаз, Брянский район
Над Брянском ВС России сбили два украинских БПЛА
Богомаз: над Брянском ВС России сбили два украинских БПЛА, пострадавших нет