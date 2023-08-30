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Захарова высказалась об атаках БПЛА на российские регионы - РИА Новости, 30.08.2023
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13:39 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/bpla-1893149158.html
Захарова высказалась об атаках БПЛА на российские регионы
Захарова высказалась об атаках БПЛА на российские регионы - РИА Новости, 30.08.2023
Захарова высказалась об атаках БПЛА на российские регионы
Атака украинских беспилотников на российские регионы подтверждает террористическую сущность киевского режима, украинские беспилотники не смогли бы пролететь... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T13:39
2023-08-30T13:39
мария захарова
россия
украина
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Атака украинских беспилотников на российские регионы подтверждает террористическую сущность киевского режима, украинские беспилотники не смогли бы пролететь такое расстояние без информации западных спутников, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифига. "Налеты украинских беспилотников на мирные гражданские объекты еще раз подтверждают террористическую сущность киевского режима. Понятно и то, что пролететь такое расстояние без информации именно западных спутников украинские беспилотники просто не смогли бы", - сказала Захарова. Она добавила, что киевский режим, активно поддерживаемый странами коллективного Запада, продолжает ежедневно, по-варварски обстреливать гражданские объекты и жилые районы в российских регионах, в том числе используя "представляющие особую опасность для мирного населения кассетные боеприпасы". "Действия украинского режима не останутся безнаказанными. Российские правоохранительные структуры расследуют и тщательно документируют все факты обстрелов украинскими боевиками российских регионов, а также их иной преступной деятельности", - отметила Захарова.
https://ria.ru/20230825/verbovka-1892277504.html
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мария захарова, россия, украина
Мария Захарова, Россия, Украина
Захарова высказалась об атаках БПЛА на российские регионы

Захарова: атаки БПЛА на Россию подтверждают террористическую сущность Украины

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Атака украинских беспилотников на российские регионы подтверждает террористическую сущность киевского режима, украинские беспилотники не смогли бы пролететь такое расстояние без информации западных спутников, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифига.
«
"Налеты украинских беспилотников на мирные гражданские объекты еще раз подтверждают террористическую сущность киевского режима. Понятно и то, что пролететь такое расстояние без информации именно западных спутников украинские беспилотники просто не смогли бы", - сказала Захарова.
Она добавила, что киевский режим, активно поддерживаемый странами коллективного Запада, продолжает ежедневно, по-варварски обстреливать гражданские объекты и жилые районы в российских регионах, в том числе используя "представляющие особую опасность для мирного населения кассетные боеприпасы".
"Действия украинского режима не останутся безнаказанными. Российские правоохранительные структуры расследуют и тщательно документируют все факты обстрелов украинскими боевиками российских регионов, а также их иной преступной деятельности", - отметила Захарова.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Спецслужбы Украины вербуют россиян по тактике террористов, считают в ГД
25 августа, 17:48
 
Мария ЗахароваРоссияУкраина
 
 
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