https://ria.ru/20230830/bpla-1893149158.html

Захарова высказалась об атаках БПЛА на российские регионы

Захарова высказалась об атаках БПЛА на российские регионы - РИА Новости, 30.08.2023

Захарова высказалась об атаках БПЛА на российские регионы

Атака украинских беспилотников на российские регионы подтверждает террористическую сущность киевского режима, украинские беспилотники не смогли бы пролететь... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T13:39

2023-08-30T13:39

2023-08-30T13:39

мария захарова

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825428484_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1837846d78e769b857472c19de568755.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Атака украинских беспилотников на российские регионы подтверждает террористическую сущность киевского режима, украинские беспилотники не смогли бы пролететь такое расстояние без информации западных спутников, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифига. "Налеты украинских беспилотников на мирные гражданские объекты еще раз подтверждают террористическую сущность киевского режима. Понятно и то, что пролететь такое расстояние без информации именно западных спутников украинские беспилотники просто не смогли бы", - сказала Захарова. Она добавила, что киевский режим, активно поддерживаемый странами коллективного Запада, продолжает ежедневно, по-варварски обстреливать гражданские объекты и жилые районы в российских регионах, в том числе используя "представляющие особую опасность для мирного населения кассетные боеприпасы". "Действия украинского режима не останутся безнаказанными. Российские правоохранительные структуры расследуют и тщательно документируют все факты обстрелов украинскими боевиками российских регионов, а также их иной преступной деятельности", - отметила Захарова.

https://ria.ru/20230825/verbovka-1892277504.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мария захарова, россия, украина