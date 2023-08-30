Захарова высказалась об атаках БПЛА на российские регионы
Захарова: атаки БПЛА на Россию подтверждают террористическую сущность Украины
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Атака украинских беспилотников на российские регионы подтверждает террористическую сущность киевского режима, украинские беспилотники не смогли бы пролететь такое расстояние без информации западных спутников, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифига.
«
"Налеты украинских беспилотников на мирные гражданские объекты еще раз подтверждают террористическую сущность киевского режима. Понятно и то, что пролететь такое расстояние без информации именно западных спутников украинские беспилотники просто не смогли бы", - сказала Захарова.
Она добавила, что киевский режим, активно поддерживаемый странами коллективного Запада, продолжает ежедневно, по-варварски обстреливать гражданские объекты и жилые районы в российских регионах, в том числе используя "представляющие особую опасность для мирного населения кассетные боеприпасы".
"Действия украинского режима не останутся безнаказанными. Российские правоохранительные структуры расследуют и тщательно документируют все факты обстрелов украинскими боевиками российских регионов, а также их иной преступной деятельности", - отметила Захарова.