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В Кремле отметили продолжение террористической активности Киева - РИА Новости, 30.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:07 30.08.2023 (обновлено: 13:22 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/bpla-1893139688.html
В Кремле отметили продолжение террористической активности Киева
В Кремле отметили продолжение террористической активности Киева - РИА Новости, 30.08.2023
В Кремле отметили продолжение террористической активности Киева
Террористическая активность киевского режима продолжается, подавляющее число беспилотников летят на гражданские объекты, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T13:07
2023-08-30T13:22
специальная военная операция на украине
украина
дмитрий песков
россия
ил-76
псков
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Террористическая активность киевского режима продолжается, подавляющее число беспилотников летят на гражданские объекты, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Действительно продолжается террористическая активность киевского режима, подавляющее число беспилотников летят именно в гражданские объекты", - сказал Песков отвечая на вопрос, с чем в Москве связывают тот факт, что атака беспилотников была такой масштабной.Отвечая на вопрос о том, рассматривается ли версия, что атака на Псков была предпринята с территории Эстонии и Латвии, Песков ответил, что это прерогатива военных экспертов."Это прерогатива наших военных экспертов делать такие заключения относительно маршрута следования этих беспилотников", - сказал Песков.Он также отметил, что спецоперация будет продолжена с тем, чтобы искоренить подобные угрозы."Мы продолжаем и будем продолжать специальную военную операцию с тем, чтобы искоренить подобные угрозы для нас", - сказал Песков.Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атака украинских беспилотников на российские регионы подтверждает террористическую сущность киевского режима, украинские беспилотники не смогли бы пролететь такое расстояние без информации западных спутников.Минувшей ночью Украина предприняла попытку массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один дрон уничтожили в Рузском районе Подмосковья. Еще один силы ПВО сбили над Брянском. Кроме того, сообщалось об уничтожении беспилотников в Рязанской области и на территории Сухиничского района Калужской области. В Дзержинском районе дрон попал в пустой резервуар для нефтепродуктов.Атака беспилотников также привела к возникновению пожара в аэропорту Пскова - загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.
https://ria.ru/20230827/bespilotniki-1892539958.html
https://ria.ru/20230830/bryansk-1893072872.html
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украина, дмитрий песков, россия, ил-76, псков
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Песков, Россия, Ил-76, Псков
В Кремле отметили продолжение террористической активности Киева

Песков: большинство украинских БПЛА летят в сторону гражданских объектов

© Фото : Telegram-канал Романа СтаровойтаПоследствия атаки украинского беспилотника в Курске, 27 августа 2023 года
Последствия атаки украинского беспилотника в Курске, 27 августа 2023 года - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© Фото : Telegram-канал Романа Старовойта
Последствия атаки украинского беспилотника в Курске, 27 августа 2023 года. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Террористическая активность киевского режима продолжается, подавляющее число беспилотников летят на гражданские объекты, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно продолжается террористическая активность киевского режима, подавляющее число беспилотников летят именно в гражданские объекты", - сказал Песков отвечая на вопрос, с чем в Москве связывают тот факт, что атака беспилотников была такой масштабной.
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Отвечая на вопрос о том, рассматривается ли версия, что атака на Псков была предпринята с территории Эстонии и Латвии, Песков ответил, что это прерогатива военных экспертов.
"Это прерогатива наших военных экспертов делать такие заключения относительно маршрута следования этих беспилотников", - сказал Песков.
Он также отметил, что спецоперация будет продолжена с тем, чтобы искоренить подобные угрозы.
«
"Мы продолжаем и будем продолжать специальную военную операцию с тем, чтобы искоренить подобные угрозы для нас", - сказал Песков.
Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атака украинских беспилотников на российские регионы подтверждает террористическую сущность киевского режима, украинские беспилотники не смогли бы пролететь такое расстояние без информации западных спутников.
Минувшей ночью Украина предприняла попытку массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один дрон уничтожили в Рузском районе Подмосковья. Еще один силы ПВО сбили над Брянском. Кроме того, сообщалось об уничтожении беспилотников в Рязанской области и на территории Сухиничского района Калужской области. В Дзержинском районе дрон попал в пустой резервуар для нефтепродуктов.
Атака беспилотников также привела к возникновению пожара в аэропорту Пскова - загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДмитрий ПесковРоссияИл-76Псков
 
 
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