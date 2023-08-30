https://ria.ru/20230830/bpla-1893139688.html

В Кремле отметили продолжение террористической активности Киева

В Кремле отметили продолжение террористической активности Киева - РИА Новости, 30.08.2023

В Кремле отметили продолжение террористической активности Киева

Террористическая активность киевского режима продолжается, подавляющее число беспилотников летят на гражданские объекты, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T13:07

2023-08-30T13:07

2023-08-30T13:22

специальная военная операция на украине

украина

дмитрий песков

россия

ил-76

псков

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Террористическая активность киевского режима продолжается, подавляющее число беспилотников летят на гражданские объекты, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Действительно продолжается террористическая активность киевского режима, подавляющее число беспилотников летят именно в гражданские объекты", - сказал Песков отвечая на вопрос, с чем в Москве связывают тот факт, что атака беспилотников была такой масштабной.Отвечая на вопрос о том, рассматривается ли версия, что атака на Псков была предпринята с территории Эстонии и Латвии, Песков ответил, что это прерогатива военных экспертов."Это прерогатива наших военных экспертов делать такие заключения относительно маршрута следования этих беспилотников", - сказал Песков.Он также отметил, что спецоперация будет продолжена с тем, чтобы искоренить подобные угрозы."Мы продолжаем и будем продолжать специальную военную операцию с тем, чтобы искоренить подобные угрозы для нас", - сказал Песков.Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атака украинских беспилотников на российские регионы подтверждает террористическую сущность киевского режима, украинские беспилотники не смогли бы пролететь такое расстояние без информации западных спутников.Минувшей ночью Украина предприняла попытку массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один дрон уничтожили в Рузском районе Подмосковья. Еще один силы ПВО сбили над Брянском. Кроме того, сообщалось об уничтожении беспилотников в Рязанской области и на территории Сухиничского района Калужской области. В Дзержинском районе дрон попал в пустой резервуар для нефтепродуктов.Атака беспилотников также привела к возникновению пожара в аэропорту Пскова - загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

https://ria.ru/20230827/bespilotniki-1892539958.html

https://ria.ru/20230830/bryansk-1893072872.html

украина

россия

псков

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украина, дмитрий песков, россия, ил-76, псков