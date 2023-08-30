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Боррель заявил, что ситуация в Габоне не аналогична ситуации в Нигере - РИА Новости, 30.08.2023
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21:59 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/borrel-1893278583.html
Боррель заявил, что ситуация в Габоне не аналогична ситуации в Нигере
Боррель заявил, что ситуация в Габоне не аналогична ситуации в Нигере - РИА Новости, 30.08.2023
Боррель заявил, что ситуация в Габоне не аналогична ситуации в Нигере
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью телеканалу CNN заявил, что ситуация в Габоне не аналогична ситуации в Нигере, так как прошедшие в Габоне... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T21:59
2023-08-30T21:59
в мире
габон
нигер
жозеп боррель
али бонго ондимба
абуджа
мохамед базум
попытка переворота в габоне
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью телеканалу CNN заявил, что ситуация в Габоне не аналогична ситуации в Нигере, так как прошедшие в Габоне выборы были спорными. "Ситуации в Нигере и Габоне совсем не аналогичны. В Нигере... был демократически избранный президент, в Габоне за несколько часов перед военным переворотом случился институциональный переворот, потому что выборы были украдены", - отметил он.По мнению Борреля, у прошедших в стране выборов было много "недостатков". Он добавил, что не считает Габон "полной демократией", поскольку этой страной последние 50 лет управляла одна семья. Глава европейской дипломатии также заявил, что каждый военный переворот следует оценивать в соответствии с конкретными обстоятельствами. В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. В видеообращении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) местным журналистом, Али Бонго Ондимба заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит. Позднее мятежники объявили, что единогласно назначили генерала Бриса Олиги Нгему президентом на переходный период. В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230830/gabon-1893264111.html
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в мире, габон, нигер, жозеп боррель, али бонго ондимба, абуджа, мохамед базум, попытка переворота в габоне
В мире, Габон, Нигер, Жозеп Боррель, Али Бонго Ондимба, Абуджа, Мохамед Базум, Попытка переворота в Габоне
Боррель заявил, что ситуация в Габоне не аналогична ситуации в Нигере

Боррель: ситуации в Нигере и Габоне разные, выборы в Габоне были спорными

© AFP 2023Жители на улице в Либревиле, Габон
Жители на улице в Либревиле, Габон - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AFP 2023
Жители на улице в Либревиле, Габон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью телеканалу CNN заявил, что ситуация в Габоне не аналогична ситуации в Нигере, так как прошедшие в Габоне выборы были спорными.
«
"Ситуации в Нигере и Габоне совсем не аналогичны. В Нигере... был демократически избранный президент, в Габоне за несколько часов перед военным переворотом случился институциональный переворот, потому что выборы были украдены", - отметил он.
По мнению Борреля, у прошедших в стране выборов было много "недостатков". Он добавил, что не считает Габон "полной демократией", поскольку этой страной последние 50 лет управляла одна семья.
Глава европейской дипломатии также заявил, что каждый военный переворот следует оценивать в соответствии с конкретными обстоятельствами.
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В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. В видеообращении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) местным журналистом, Али Бонго Ондимба заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит. Позднее мятежники объявили, что единогласно назначили генерала Бриса Олиги Нгему президентом на переходный период.
В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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В миреГабонНигерЖозеп БоррельАли Бонго ОндимбаАбуджаМохамед БазумПопытка переворота в Габоне
 
 
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