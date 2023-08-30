https://ria.ru/20230830/borrel-1893212224.html
Боррель предложил увеличить цель ЕС по подготовке военных Украины
Боррель предложил увеличить цель ЕС по подготовке военных Украины - РИА Новости, 30.08.2023
Боррель предложил увеличить цель ЕС по подготовке военных Украины
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что предложил главам минобороны стран ЕС увеличить цель по подготовке украинских военных в рамках европейской... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T17:03
2023-08-30T17:03
2023-08-30T17:03
в мире
украина
испания
жозеп боррель
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836352834_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_03ce4b6735bc5e661a9809428f99bb11.jpg
БРЮССЕЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что предложил главам минобороны стран ЕС увеличить цель по подготовке украинских военных в рамках европейской тренировочной миссии с 30 до 40 тысяч к концу этого года. "На настоящий момент число военных, прошедших подготовку в рамках европейской тренировочной миссии ЕС, составляет 25 тысяч человек… Я предложил министрам увеличить цель по подготовке с 30 до 40 тысяч к концу этого года", - сказал он по итогам неформальной встречи глав минобороны стран Евросоюза в Испании. Боррель также заявил, что первоначальная цель по подготовке 30 тысяч украинских военнослужащих будет достигнута к концу октября этого года.
https://ria.ru/20230829/zapasy-1893018510.html
украина
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836352834_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_789d1922b53b344f48819a57e5d749d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, испания, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Украина, Испания, Жозеп Боррель, Евросоюз
Боррель предложил увеличить цель ЕС по подготовке военных Украины
Боррель предложил увеличить цель ЕС по подготовке военных Украины до 40 тысяч