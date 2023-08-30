https://ria.ru/20230830/borrel-1893212224.html

Боррель предложил увеличить цель ЕС по подготовке военных Украины

Боррель предложил увеличить цель ЕС по подготовке военных Украины - РИА Новости, 30.08.2023

Боррель предложил увеличить цель ЕС по подготовке военных Украины

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что предложил главам минобороны стран ЕС увеличить цель по подготовке украинских военных в рамках европейской... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T17:03

2023-08-30T17:03

2023-08-30T17:03

в мире

украина

испания

жозеп боррель

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что предложил главам минобороны стран ЕС увеличить цель по подготовке украинских военных в рамках европейской тренировочной миссии с 30 до 40 тысяч к концу этого года. "На настоящий момент число военных, прошедших подготовку в рамках европейской тренировочной миссии ЕС, составляет 25 тысяч человек… Я предложил министрам увеличить цель по подготовке с 30 до 40 тысяч к концу этого года", - сказал он по итогам неформальной встречи глав минобороны стран Евросоюза в Испании. Боррель также заявил, что первоначальная цель по подготовке 30 тысяч украинских военнослужащих будет достигнута к концу октября этого года.

https://ria.ru/20230829/zapasy-1893018510.html

украина

испания

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, испания, жозеп боррель, евросоюз