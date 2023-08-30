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Боррель предложил увеличить цель ЕС по подготовке военных Украины - РИА Новости, 30.08.2023
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17:03 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/borrel-1893212224.html
Боррель предложил увеличить цель ЕС по подготовке военных Украины
Боррель предложил увеличить цель ЕС по подготовке военных Украины - РИА Новости, 30.08.2023
Боррель предложил увеличить цель ЕС по подготовке военных Украины
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что предложил главам минобороны стран ЕС увеличить цель по подготовке украинских военных в рамках европейской... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T17:03
2023-08-30T17:03
в мире
украина
испания
жозеп боррель
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что предложил главам минобороны стран ЕС увеличить цель по подготовке украинских военных в рамках европейской тренировочной миссии с 30 до 40 тысяч к концу этого года. "На настоящий момент число военных, прошедших подготовку в рамках европейской тренировочной миссии ЕС, составляет 25 тысяч человек… Я предложил министрам увеличить цель по подготовке с 30 до 40 тысяч к концу этого года", - сказал он по итогам неформальной встречи глав минобороны стран Евросоюза в Испании. Боррель также заявил, что первоначальная цель по подготовке 30 тысяч украинских военнослужащих будет достигнута к концу октября этого года.
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в мире, украина, испания, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Украина, Испания, Жозеп Боррель, Евросоюз
Боррель предложил увеличить цель ЕС по подготовке военных Украины

Боррель предложил увеличить цель ЕС по подготовке военных Украины до 40 тысяч

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что предложил главам минобороны стран ЕС увеличить цель по подготовке украинских военных в рамках европейской тренировочной миссии с 30 до 40 тысяч к концу этого года.
"На настоящий момент число военных, прошедших подготовку в рамках европейской тренировочной миссии ЕС, составляет 25 тысяч человек… Я предложил министрам увеличить цель по подготовке с 30 до 40 тысяч к концу этого года", - сказал он по итогам неформальной встречи глав минобороны стран Евросоюза в Испании.
Боррель также заявил, что первоначальная цель по подготовке 30 тысяч украинских военнослужащих будет достигнута к концу октября этого года.
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