https://ria.ru/20230830/bolid-1893106232.html

Яркий болид пролетел над Иркутской областью

Яркий болид пролетел над Иркутской областью - РИА Новости, 30.08.2023

Яркий болид пролетел над Иркутской областью

Яркий болид пролетел над Иркутской областью и сгорел в атмосфере, его полет зафиксировала видеокамера, сообщил РИА Новости директор астрономической лаборатории... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T11:26

2023-08-30T11:26

2023-08-30T11:26

космос - риа наука

ангарск

иркутская область

земля

сергей язев

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ИРКУТСК, 30 авг - РИА Новости. Яркий болид пролетел над Иркутской областью и сгорел в атмосфере, его полет зафиксировала видеокамера, сообщил РИА Новости директор астрономической лаборатории ИГУ, доктор физико-математических наук Сергей Язев. Яркий метеор случайно засняла камера домофона в Ангарске. "Яркий болид пролетел и сгорел. В Ангарске его засняла случайно видеокамера, пролетел он километрах в двухстах от Ангарска. Может и за триста. Их очень далеко видно. Это камешек, который влетел в атмосферу, разогрелся от огромной скорости и сгорел в атмосфере. До Земли вряд ли долетел", - рассказал Язев. Известно, что метеор видели и на Байкале, в районе Энхалука. Очевидцы сообщили в соцсетях, что зрелище было "знатное, как в кино".

https://ria.ru/20230411/obekt-1864633783.html

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иркутская область

земля

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Дарья Буймова

космос - риа наука, ангарск, иркутская область, земля, сергей язев